شكرا لقرائتكم خبر عن "وضع خطير"..تحذيرات من مشاكل تواجه الاقتصاد الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، بيتر أدريان، الساسة في البلاد إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على قدرة ألمانيا التنافسية كمركز اقتصادي.

وفي ما يسمى بـ "رسالة تحذيرية" إلى رؤساء جميع غرف الصناعة والتجارة وكذلك إلى غرف التجارة الخارجية، تحدث أدريان عن وضع اقتصادي خطير.

عقبات الاقتصاد الألماني

أشار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ونقص العمالة وخاصة الماهرة منها، والبنية التحتية المتهالكة، والأعباء البيروقراطية المرتفعة باعتبارها عقبات، مضيفًا أن "طوفان المعايير" يثقل كاهل الشركات الكبيرة والصغيرة وكذلك الهيئات الحكومية التي لم تعد قادرة على مواكبة الرقابة، ومطالبا بشدة بتخفيف الأعباء عن الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن الآفاق الاقتصادية لألمانيا آخذة في التدهور، حيث خفضت معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة بشكل كبير توقعاتها الاقتصادية لهذا العام، وتتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 %، حسبما أعلنت في بيان مشترك يوم الخميس الماضي.