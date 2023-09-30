شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال 40.5 مليون متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة جازبروم الروسية إنها سترسل 40.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت.

يأتي ذلك بانخفاض من 42.4 مليون متر مكعب يوميًا في الأيام الأربعة السابقة.

توقعات بوقف التصدير

وكان وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، قال إن فرص اتفاق أوكرانيا وروسيا على تجديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا، الممتد لخمس سنوات تتضاءل في ظل الحرب الدائرة بين البلدين.

وأضاف جالوشينكو في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، يونيو الماضي، إن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا يمكن أن تتوقف بنهاية 2024 مع انتهاء عقد النقل الحالي.