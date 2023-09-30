هبوط كبير في أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر في بداية التعاملات، حث هبط سعر الجرام نحو 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس الجمعة.

وفيما ييل قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1447 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1860 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2480 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1848.6 دولار للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء أمس الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 16.24 دولار بنسبة 0.87% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة يوم الخميس الماضي.