شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجة الدولة لبناء منظومة سكنية متكاملة.. 48 مدينة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنت الدولة استراتيجية لبناء منظومة سكنية متكاملة، وتوسيع قاعدة المستفيدين، من خلال توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران، وإطلاق العديد من المبادرات لتعزيز التمويل العقاري للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم على اختلاف طبقاتهم من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي من جهة والإسكان المتوسط والفاخر من جهة أخرى.

إنشاء المدن الجديدة يحقق بناء المدن الجديدة استغلالا أمثل للأراضي غير المستغلة بربوع الدولة، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز التمكين المجتمعي والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال التصميم البيئي المستدام.

لذا اضطلعت الدولة ببناء 48 مدينة جديدة على مستوى الجهورية حتى عام 2023/2022 ، ومن أبرز هذه المدن ما يلي:

العاصمة الإدارية الجديدة، تقع على مساحة 700 كم2 ما يعادل 170 ألف فدان. تتصدر مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة وتنفذ على ثلاث مراحل - وتم الانتهاء بالفعل من تنفيذ عدد من مشروعات مرحلتها الأولى. تشمل مقارًا للرئاسة والوزارات والبرلمان، وأحياءً سكنية، وحيا دبلوماسيًا، وحيا ماليًا.

ويشمل المشروع مطارًا دوليًا على مساحة 16 كم2، ومراكز تجارية بمساحة 402 كم2 و90 كم2 من حقول الطاقة الشمسية، ومن المتوقع بانتهاء تنفيذها أن تكون موطنًا لحوالي 6.5 ملايين ساكن وأن تسهم في توفير 1.5 مليون فرصة عمل جديدة.

تنفيذ العاصمة الإدارية بالكامل يتم من خارج الموازنة العامة للدولة، إذ تم التمويل عبر رفع قيمة الأرض المقام عليها المشروع وبيعها للمطورين العقاريين المصريين والأجانب لإقامة مشروعاتهم العقارية والخدمية، ومن العوائد يتم بناء المباني الحكومية وتنفيذ مشروعات البنى التحتية اللازمة لجعلها مدينة عصرية ذكية تضاهي عواصم العالم.

مدينة المنصورة الجديدة:

إحدى مدن الجيل الرابع ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 68 ألف نسمة. تُنفّذ على أربع مراحل، المرحلة الأولى بالكامل على مساحة حوالي 2063 فدانًا، باستثمارات بلغت نحو 22 مليار جنيه، وتم الانتهاء من أكثر من 15 % من المرحلة الثانية التي تبلغ مساحتها 1500 فدان.





مدينة العلمين الجديدة

تهدف إلى الاستفادة من الموقع المتميز على ساحل البحر المتوسط لتحقيق تنمية متكاملة، وتوفير أساس اقتصادي متنوع، ودعم الاتصالية بين قطاعات برج العرب ومرسى مطروح وسيدي براني.

تبلغ مساحتها الإجمالية 48.1 ألف فدان، وجار الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 14 ألف فدان.

مدينة حدائق العاصمة:

إحدى مدن الجيل الرابع، تبلغ مساحتها 33.8 ألف فدان، ملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة، وجار تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 2350 فدانا وتتكون من عدد 21552 وحدة إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى عدد 7128 وحدة إسكان متوسط.



مدينة سلام - شرق بورسعيد: مدينة سلام - شرق بورسعيد: دشنت بهدف تعزيز دمج سيناء في النسيج القومي المصري، وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين، وزيادة جاذبيتها للاستثمار الوطني والأجنبي، من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة

تبلغ مساحتها 16 ألف فدان، وجار تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 205 أفدنة. امتداد مدينة الشيخ زايد: تكامل عمراني خدمي مع مدينة الشيخ زايد القائمة بمساحة 10988 فدانًا، ومستهدف أن يقطنه 1.2 مليون نسمة. يشمل الامتداد مشروعات عمرانية متنوعة تساعد على تلبية الطلب على



مدينة ناصر غرب أسيوط مدينة ناصر غرب أسيوط تبلغ مساحتها الإجمالية 6006 أفدنة، ومتوقع أن تستوعب 345 ألف نسمة. . جار تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 1600 فدان.

مدينة غرب قنا:

تبلغ المساحة الإجمالية لها 8971.1 فدانًا وتستهدف استيعاب 550 ألف نسمة، وجار تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 1400 فدان.

مدينة توشكى الجديدة:

تبلغ مساحتها 3000 فدان، لاستيعاب 80 ألف نسمة لتوفر 30 ألف فرصة عمل ولتتكامل مع القرى الريفية المحيطة بمشروع توشكى. جار تنفيذ المرحلة الأولى لاستيعاب 17 ألف نسمة بتكلفة 500 مليون جنيه.

مدينة أسوان الجديدة:

تبلغ مساحتها 22389.7 فدان وتمتاز بموقع متميز على نهر النيل، ويتوافر بها عدة أنواع من الإسكان والعديد من الخدمات والمنشآت الصحية والرياضية والسياحية والأثرية ومشروع الشريط السياحي (الشريط النهري)، ومركز مال وأعمال ومنطقة صناعية تشمل منطقة لوجستية وورشا ومخازن



مدينة العبور الجديدة: مدينة العبور الجديدة: إحدى مدن الجيل الرابع، تقع في محافظة القليوبية، وتبلغ مساحتها حوالي 58914 فدانًا. يتوقع أن يقطنها 2.9 مليون نسمة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 2600 فدان.

مدينة ملوي الجديدة:

تبلغ مساحتها 18420.52 فدانًا، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 880 فدانًا. تتكون من (إسكان متوسط - إسكان متميز، بخلاف مناطق للخدمات الإقليمية، ومناطق صناعية وحرفية وترفيهية، وممشى سياحي، ومناطق استثمارية، ومنطقة نوادٍ ومناطق لوجستية.

مدينة الفشن الجديدة:

تبلغ مساحتها 17958.05 فدانًا، ومن المستهدف أن تستوعب 1.2 مليون نسمة. من المخطط أن تضم مناطق إسكان، ومناطق للخدمات وأخرى للخدمات 123 التمكين المجتمعي الإقليمية ومناطق صناعية ومسطحات خضراء مفتوحة، ومناطق لوجستية، ومعارض وأسواق.

مدينة سفنكس الجديدة:

تبلغ مساحتها الإجمالية 76931 فدانًا، ومن المخطط أن تستوعب 1.3 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد السكان الحالي 41477 نسمة فقط. من المقرر أن تضم مناطق صناعية في جنوب غرب المدينة، ومناطق خدمات، وحدائق إقليمية بطول واجهة المدينة على محور الضبعة.

مدينة بني سويف الجديدة:

تبلغ مساحتها الإجمالية 25135.97 فدانًا. تبلغ استثمارات المدينة 3674 مليون جنيه حتى 30 أبريل 2022، مقسمة إلى 791 مليون جنيه بقطاع الإسكان، و269 مليون جنيه بقطاع الخدمات

مدينة النوبارية الجديدة:

تبلغ مساحتها الإجمالية 1816 فدانًا، ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بها 11400 وحدة. يبلغ عدد سكانها حاليًا 35 ألف نسمة، ومن المستهدف أن يصل إلى 125 ألف نسمة.

مدينة أسيوط الجديدة:

تبلغ مساحتها الإجمالية 30.2 ألف فدان، منها و آلاف فدان كتلة عمرانية (مناطق سكنية - خدمية - سياحية وترفيهية.. إلخ).



مدينة طيبة الجديدة: مدينة طيبة الجديدة: تبلغ مساحتها الإجمالية 9496 فدانًا، وتبلغ الكتلة العمرانية الحالية 8557 فدانًا. بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة حتى نهاية يونيو 2021 3.769 مليارات جنيه. من المستهدف وصول عدد سكانها إلى 700 ألف نسمة عام 2032 بدلا من 47.5 ألف نسمة حاليا.

مدينة الفيوم الجديدة:

تبلغ مساحتها الإجمالية 12851.87 فدانًا، منها 5090.46 فدانًا مساحة الكتلة العمرانية الحالية. ويبلغ إجمالي الوحدات السكنية المنفذة بالمدينة حوالي 6181 وحدة سكنية. تبلغ قيمة الاستثمارات بالمدينة حوالي مليار و94 مليون جنيه.

مدينة السويس الجديدة

تبلغ مساحتها الإجمالية 65 ألف فدان تقريبا، وتتميز بوقوعها بالقرب من عدة موانئ منها: ميناء الأدبية - ميناء العين السخنة - ميناء السويس. جار العمل على تنفيذ المرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان من المرحلة الأولى والتي تبلغ مساحتها 2000 فدان.