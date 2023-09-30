شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز 30% خلال الربع الثالث.. و«برنت» فوق 95 دولاراً للبرميل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط، الجمعة، عند التسوية بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الكلي وجني الأرباح، لكنها ارتفعت حوالي 30% خلال الربع الثالث، إذ تسببت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف «أوبك+» في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر/تشرين الثاني سبعة سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع نحو 2.2% خلال الأسبوع و27% خلال الربع الثالث. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر/كانون الأول 90 سنتاً إلى 92.20 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتاً إلى 90.97 دولار للبرميل، مرتفعاً 1% خلال الأسبوع و29% خلال الربع الثالث.

ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، حصد كثير من المستثمرين أرباحاً خلال موجة الصعود نظراً لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أنه في يوليو/تموز نما إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولار للبرميل في الربع الأخير من العام، و86.45 دولار للبرميل في عام 2024، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» لآراء 42 خبيراً اقتصادياً ونشرته الجمعة.

(رويترز)