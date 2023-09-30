شكرا لقرائتكم خبر عن «غازبروم» الروسية ترسل 40.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة غازبروم الروسية: «إنها سترسل 40.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت».

يأتي ذلك بانخفاض من 42.4 مليون متر مكعب يوميا في الأيام الأربعة السابقة.

وتراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب إلى أدنى مستوى لها ما بعد الاتحاد السوفييتي عام 2022؛ إذ تراجعت الشحنات إلى أهم المستوردين، بسبب الصراع وأعمال تخريب مشتبه فيها أضرت بخط أنابيب رئيسي.

وقال بنك (في.إي.بي) الروسي التابع للدولة في توقعات سابقة، إن صادرات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي قد تنخفض إلى 21 مليار متر مكعب هذا العام أي أقل بنحو الثلثين مقارنة بالعام الماضي، وأقل من سدس كمية عام 2021.

ويتوقع بنك (في.إي.بي) أن ينخفض ​​إجمالي صادرات الغاز الطبيعي الروسي هذا العام إلى 100 مليار متر مكعب من 131 مليار متر مكعب في عام 2022. (وكالات)