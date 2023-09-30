شكرا لقرائتكم خبر عن توسع النشاط الصناعي في الصين للمرة الأولى منذ 6 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد نشاط الصناعات التحويلية في الصين إلى التوسع للمرة الأولى منذ ستة أشهر، ما يزيد من الدلائل على أن بعض أجزاء الاقتصاد بدأت تتأقلم مرة أخرى.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، السبت: «إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي ارتفع إلى 50.2 هذا الشهر من 49.7 في أغسطس، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين ومرتفعاً فوق مستوى 50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش».

وارتفع مقياس النشاط غير التصنيعي الذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء، إلى 51.7 من 51 في أغسطس، وهو أيضاً أعلى من متوسط التوقعات في استطلاع «بلومبيرغ».

ويبحث المستثمرون والمحللون عن أدلة على أن إجراءات التحفيز الأخيرة التي اتخذتها الصين تدعم التعافي الاقتصادي الذي واجه تحديات هذا العام، بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات وأزمة العقارات المستمرة. وإلى جانب السياسة النقدية الأكثر مرونة، شهدت البلاد أيضاً ارتفاعاً طفيفاً في اقتراض الحكومات المحلية للبنية التحتية، حيث تبحث السلطات عن طريقة لدعم النمو.

وقال ريموند يونج، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة: «تعزز قراءة مؤشر مديري المشتريات وجهة نظرنا بأن الاقتصاد بدأ في الاستقرار. والنقطة المضيئة هي القراءة القوية لسعر المدخلات». ما يشير إلى أن الضغط الانكماشي قد خفف قليلاً على الأقل.

الأرباح الصناعية

وكانت المؤشرات الأخيرة تشير إلى وصول أسوأ ما في التباطؤ إلى أدنى مستوياته. وارتفعت الأرباح الصناعية في أغسطس للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في حين تراجع انخفاض الصادرات، ونما الائتمان بأكثر من المتوقع.

ومع ذلك، فإن آفاق الاقتصاد لا تزال غير مؤكدة. خفض الاقتصاديون توقعاتهم لتوسع الناتج المحلي الإجمالي في أحدث استطلاع لبلومبيرغ، ويرون الآن أن البلاد على وشك تحقيق هدف النمو البالغ نحو 5% لهذا العام.

وتعهد الرئيس شي جين بينغ، الخميس، بتكثيف الجهود لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للبلاد، وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى ال74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وتعهد بتعزيز ضوابط الاقتصاد الكلي وتوسيع الطلب المحلي في إطار سعيه إلى «التحسين المستمر» للاقتصاد، دون الإعلان عن أي إجراءات محددة.

وبينما وصف يونج قراءة مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي لشهر سبتمبر بأنها «دون المستوى»، أشار إلى أن قطاع الخدمات يستفيد بالفعل من السياحة الداخلية. وقام برفع توقعات النمو الاقتصادي للصين إلى 5.1% لعام 2023 في الأسابيع الأخيرة، من 4.9%. (بلومبيرغ)