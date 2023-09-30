شكرا لقرائتكم خبر عن بواقع 11%.. ساحل العاج ترفع سعر شراء الكاكاو من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت ساحل العاج السعر الذي تدفعه لمزارعي الكاكاو، مقابل محصولهم الرئيسي بواقع 11%، وهو ما يقل عن السعر الذي يأمله المزارعون، بعد ارتفاع العقود الآجلة إلى أعلى مستوى منذ 12 عاما.

وقال وزير الزراعة، كوبينان كواسي أدجوماني، في حفل أقيم في أبيدجان، إن أكبر منتج للشيكولاتة في العالم سيدفع للمزارعين ألف فرنك افريقي(1,61 دولار) للكيلوجرام الواحد، في أكبر موسمين للحصاد في عامي 2023 و2024، بارتفاع من 900 فرنك أفريقي، تم دفعه في عامي 2022 و2023 ، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

المنتجات الزراعية

ويبدأ حصاد المحصول الرئيسي في الأول من أكتوبر وينتهي في مارس.

وكان مزارعو ساحل العاج قد طلبوا زيادة بنسبة 44%، من أرض المزرعة، وهو سعر بيع المنتجات الزراعية مباشرة من المنتج، بعد ارتفاع في السوق وهو ما سيمكنهم من دعم الاستثمار في مزارعهم.