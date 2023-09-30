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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لشركة “لوسِد”: رؤية السعودية 2030 ورؤيتنا هي مساعدة العالم على التحول لنموذج النقل المستدام والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الرئيس التنفيذي لشركة “لوسد” بيتر رولينسون، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، هي رؤية شركة “لوسد” لإنتاج السيارات الكهربائية.
وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن شركة “لوسد” تسعى للتحول نحو النقل المستدام.
وبين أن المصنع يعمل على إنتاج السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الكثير من دول العالم.