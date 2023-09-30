شكرا لقرائتكم خبر عن قصر الإمارات من العنبر وخاتم بـ 2.9 مليون دولار في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تشهد أروقة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي تتواصل فعالياته لليوم الرابع على التوالي في مركز إكسبو الشارقة، عرضاً متألقاً لأندر وأروع التصاميم العالمية والقطع الحصرية من أرقى المجوهرات والمشغولات الذهبية وقطع الألماس الفريدة، التي تقدمها أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية محلية وعالمية ضمن النسخة ال 52 من المعرض الذي يختتم فعالياته اليوم الأحد.

حيث يجتمع التفرد والحداثة مع الأصالة والرقي، يقدم الحدث عرضاً لمجموعة فنية من التصاميم الفريدة من أبرزها خاتم «ساكورا» النادر المصنوع من الألماس الأخضر عيار 18 قيراطاً الذي قدمته شركة سيليخوف للألماس، وبلغ سعره 2.9 مليون دولار، في حين قدمت شركة الرميزان للذهب والمجوهرات دراجة هوائية مغطاة بصفائح ذهبية عيار 24 قيراطاً، بسعر 1.5 مليون درهم.

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وشهد الحدث تصاميم فنية متميزة من العنبر قدمها عمبر أميز والتي تضمنت نسخة مصغرة من قصر الإمارات مصنوعة من العنبر الأصفر، كما حظي زوار المعرض بفرصة لمشاهدة واقتناء أحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والمجوهرات المستوحاة من الثقافات المختلفة حول العالم من ضمنها اليابان، وفرنسا، والصين وإيطاليا.

أكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يشكل منصة إقليمية متخصصة للترويج للعلامات التجارية العالمية والمحلية والمبدعين والمصممين العالميين والمحليين، وفرصة مثالية للكشف عن أحدث مشغولاتهم وإبداعاتهم لاسيما أنه يستقطب سنوياً عشرات الآلاف من الزوار الذين يبحثون عن أندر التصميمات من الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة، وأحدث خطوط الموضة والتشكيلات العصرية من شتى أسواق العالم، مشيراً إلى أن سعي المشاركين لإطلاق تصاميم حصرية ونادرة وتقديم أفضل منتجات ومشغولات مؤسساتهم من الذهب والمجوهرات هي نتائج إيجابية تؤكد نجاح الحدث وريادته، وتعكس حرص العارضين على تحقيق التميز بعلاماتهم التجارية وتعزيز فرصهم التسويقية من خلال هذا الحدث الإقليمي الذي يعتبر أحد أكبر المعارض المتخصصة في الذهب والمجوهرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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يواصل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات تقديم المزيد من المفاجآت لزواره بما يتضمنه من عرض متنوع لأرقى تصاميم المجوهرات الماسية والذهب والبلاتين واللؤلؤ والمجوهرات الفضية والأحجار الكريمة.