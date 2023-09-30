شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات السندات الاستثمارية في أمريكا إلى 18.6 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت مبيعات السندات الاستثمارية في الولايات المتحدة إلى 18.6 مليار دولار الأسبوع الماضي من 17 جهة إصدار، في حين زادت فروق المؤشر القياسي بمقدار 5 نقاط أساس وسجل المؤشر عوائد سلبية بنسبة 1.18%.

وانخفضت إصدارات السندات الجديدة بنسبة 0% إلى 18.6 مليار دولار للأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر مقابل 18.7 مليار دولار في 16 صفقة في الأسبوع السابق، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن جداول بلومبرج لأسواق رأس المال العالمية.

وحتى الآن من هذا الشهر، بلغ المعروض من الإصدارات الجديدة 131.5 مليار دولار مقابل74.8 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام .