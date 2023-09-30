شكرا لقرائتكم خبر عن «جيتكس 2023».. منصة متفردة لاستعراض الابتكارات التقنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يستضيف «جيتكس جلوبال 2023»، ثماني فعاليات متخصصة في مجالات التقنية والشركات الناشئة، ويمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية.

يُعد «جيتكس جلوبال»، الذي تنطلق فعالياته في الفترة ما بين 16 و20 أكتوبر الجاري، منصة للابتكار ويحتضن مجموعة من الفعاليات، بما فيها معرض «إكسباند نورث ستار» أكبر فعالية للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، و«عالم الذكاء الاصطناعي»، المنصة المخصصة لابتكارات الذكاء الاصطناعي ومؤتمر «ماركيتنغ مينيا»، الذي يركز على أحدث تقنيات التسويق، و«جيتكس إمباكت»، و«إكس فيرس» الهادف إلى دعم مختلف القطاعات في إطار تقنية الميتافيرس.

وتشمل أجندة «جيتكس»، إطلاق قمة التمويل الرقمي «فينتك سيرج» و«قمة مستقبل البلوك التشين»، التي تتمحور حول أحدث ابتكارات تقنية البلوك التشين للتعاملات الرقمية والعملات المشفرة والويب 3.0 و«جلوبال ديف سلام»، أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين في المنطقة.

ويجمع «جيتكس جلوبال»، على مدى 5 أيام أبرز الجهات الفاعلة في مجالات الابتكار لتعزيز الإمكانات في مواجهة القضايا العالمية الملحة في مجالات الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة. وتشمل قائمة حضور الفعالية مجموعة واسعة من المسؤولين التنفيذيين والجهات الحكومية والمبرمجين والمطورين ورواد الأعمال والشباب والأكاديميين.