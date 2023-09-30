نقل التجربة السعودية في استراتيجية الغذاء الصحي لأعضاء كودكس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر الاجتماع الـ11 للجنة التنسيقية لإقليم الشرق الأدنى بهيئة الدستور الغذائي (الكودكس)، عددا من التوصيات، أبرزها تولي المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، رئاسة مجموعتي عمل الكترونية، والتأكيد على أهمية نقل تجربة «الهيئة» في استراتيجية الغذاء الصحي للدول الأعضاء.

واعتمد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي استضافته وتولت رئاسته المملكة ممثلةً بالهيئة في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما، مشروع المواصفة الخاصة بالمعمول عند الخطوة التالية وفقا لمراحل إعداد المشاريع في هيئة الدستور الغذائي.

واتفقوا على إعداد المواصفات الغذائية للمنتجات التي يتم تداولها في الإقليم للتعريف بها وتعزيز التجارة الإقليمية والدولية لها، وكذلك التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة لتقديم الدعم الفني اللازم لدول المنطقة بهدف تطوير الأنظمة الغذائية لتكون أكثر استدامة وصحية.

وبناء على توصيات اللجنة فستتولى المملكة ممثلة بالهيئة رئاسة مجموعة عمل الكترونية لإعداد الخطة التنفيذية للجنة التنسيقية للفترة 2024م-2025م، ومجموعة العمل الالكترونية الخاصة بمواءمة مواصفات الإقليم الخاصة بالمواصفة العامة لبطاقة المنتجات الغذائية غير المخصصة للبيع بالتجزئة.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد خلال الفترة (18 - 22 سبتمبر) بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من 17 دولة من إقليم الشرق الأدنى ومراقبين من دول أخرى وبحضور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وأمانة هيئة الدستور الغذائي، مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بمواصفات الإقليم ومواصفات هيئة الدستور الغذائي.

واستعرضت الهيئة تجربتها في إعداد البرامج الوطنية للرصد وإدخال البيانات المتعلقة بسلامة الغذاء في المنصات الدولية للمنظمة وذلك بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.

وفي نهاية الاجتماع تقدم أعضاء اللجنة وأمانة هيئة الدستور الغذائي بالشكر للمملكة ممثلةً بـ»الهيئة» نظير إسهاماتها في عمل اللجنة مما عزز من حضورها في أنشطة وفعاليات هيئة الدستور الغذائي.

أبرز نتائج الاجتماع: