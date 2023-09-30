شكرا لقرائتكم خبر يوم السياحة العالمي بالرياض الأكبر والأكثر تأثيرا في 43 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبرت منظمة السياحة العالمية فعاليات يوم السياحة العالمي التي شهدتها مدينة الرياض في نسخة هذا العام 2023، الأكبر والأكثر تأثيرا في تاريخها الممتد إلى 43 عاما، وذلك من خلال مشاركة أكثر من 50 وزيرا للسياحة ومشاركة ما يزيد على 500 قائد وخبير ومسؤول من 120 دولة حول العالم تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر» بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي.

وفي ختام هذه المناسبة رفع وزير السياحة أحمد الخطيب جزيل الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة على دعمها للقطاع السياحي، مؤكدة أن الدعم الكبير الذي يشهده القطاع السياحي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والتوجيهات والمتابعة المستمرة من ولي العهد -حفظه الله- هما الدافع الحقيقي للقفزات التاريخية التي حققها القطاع السياحي في المملكة، والسبب الأول في خلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع وتزايد فرص الاستثمار السياحي في المملكة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشار إلى نجاحات المملكة ومساهمتها في المشهد السياحي العالمي من خلال تنظيم واستضافة العديد من الأحداث السياحية العالمية، وكذلك إلى دور المملكة ومبادراتها الجادة فيما يخص إعادة تعافي قطاع السياحة دوليا بعد جائحة كورونا.

أكاديمية عالمية للسياحة

وشهد يوم السياحة العالمي إعلان المملكة عن تفاصيل جديدة حول الأكاديمية العالمية للسياحة، والتي تأتي هدية من الرياض إلى العالم، حيث ستوفر برامج عالمية في التعليم العالي والتنفيذي والمهني في مجالي السياحة والضيافة، وتهدف للاستثمار في تنمية الكفاءات والمهارات الدولية في القطاع، حيث إنها ستستوعب أكثر من 25 ألف طالب من مختلف دول العالم بحلول عام 2030.

مبادرة سياحية عالمية

كما شهد إطلاق منظمة السياحة العالمية مبادرة سياحية عالمية بعنوان «السياحة تنير العقول» لتشجيع الدول وقادة صناعة السفر والسياحة والمستهلكين على اختيار وجهات السفر بتفكير أكثر انفتاحا.

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على الدور القوي الذي تلعبه السياحة في مد الجسور بين الثقافات والحفاظ على البيئة والالتزام بعالم أكثر ترابطا وتناغما. وتم الكشف عن الشعار الملفت للمبادرة ليجسد ألوان أعلام كل الدول، كرمز يوحد العالم لعزيز الروابط الثقافية والنمو المستدام، وقد تم إطلاق مسابقة بعنوان «الوجهة الجديدة» مع جوائز توزع عشوائيا للحضور عبارة عن رحلات مدفوعة التكاليف نحو وجهات مميزة وأقل شهرة.

تعزيز التفاهم الثقافي

من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أهمية توحيد الجهود والعمل المتواصل من أجل تعزيز التفاهم الثقافي وتقوية الروابط بين المجتمعات ودعم الحفاظ على البيئة، مبينا أن مبادرة «السياحة تنير العقول» تقدّم دعوة مقنعة للمسافرين من أجل اكتشاف الزوايا المجهولة في عالمنا، مما يعزز من زيارة وجهات جديدة ومميزة وتقدير الثقافات والمجتمعات والأشخاص، الذين يعتبرون هذه الوجهات موطنا لهم.

التعافي سيصل 95%

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة من منظمة السياحة العالمية، أن السياحة العالمية تتعافى باستمرار من آثار الجائحة وهي في طريقها للانتعاش بنسبة تصل إلى 95 % بحلول نهاية العام الجاري 2023.

تنمية سياحية مستدامة

وتركزت محاور جلسات وفعاليات يوم السياحة العالمي، حول تعزيز التعاون العالمي والتنمية المستدامة في قطاع السياحة الدولي، ومن خلال أكثر من 10 جلسات والعديد من اللقاءات الثنائية، تم استعراض أبرز التحديات التي يواجهها قطاع السياحة وفرص التطوير والارتقاء بالقطاع على مستوى العالم. كما تضمنت المواضيع دور السياحة في التواصل الثقافي والحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، والفرص المتزايدة للاستثمار في القطاع السياحي لمواكبة الزيادة المستمرة في أعداد السياح على مستوى العالم.