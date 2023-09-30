شكرا لقرائتكم خبر عن تفاديا للإغلاق.. إجراء أمريكي مؤقت قبل ساعات من انقضاء التمويل الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، إجراء مؤقتا لتجنب إغلاق الحكومة قبل ساعات من انقضاء أجل التمويل الحالي.

وصوت الكونجرس، في محاولة أخيرة لتجنب انقطاع التمويل الحكومي في منتصف الليل.

تفادي الإغلاق

تجمع الجمهوريون في مجلس النواب لساعات أمس فقط ليخرجوا دون خطة، بعد فشل تمويلهم المؤقت الأخير.

وتشمل البدائل المقترحة مشاريع قوانين تمويل قصيرة الأجل لفترات مختلفة أو إلغاء عطلة أكتوبر لتقديم فواتير تمويل العام بأكمله كنقاط انطلاق للمحادثات النهائية مع مجلس الشيوخ.

وجاء في جدول مواعيد قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الذي صدر الليلة الماضية إنه من المتوقع التصويت اليوم على تشريع التمويل، على الرغم من أنه لم يقدم أي تفاصيل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

تمويل الحكومة

يعمل مجلس الشيوخ على تمرير حل مؤقت خاص به بحلول عطلة نهاية الأسبوع من شأنه أن يمول الحكومة حتى 17 نوفمبر.

وقال النائب جون دوارتي، جمهوري من كاليفورنيا، إنه "منفتح الذهن" لكنه يفضل أن يلتف الجمهوريون في مجلس النواب حول موقف تفاوضي قبل الذهاب إلى مجلس الشيوخ".

ويرى بعض الجمهوريين في مجلس النواب أن 13 تشرين الأول/أكتوبر هو الموعد النهائي الحقيقي لتمديد الإنفاق الحكومي لأن هذا هو التاريخ الذي سيفقد فيه العديد من العمال الاتحاديين أول راتب لهم.