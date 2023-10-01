شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030.

وقال إن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024 تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية العام 2021م.

معدلات النمو الاقتصادي

وأوضح أنه جرى مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024م والمدى المتوسط وتشير التقديرات الأولية للعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وأشار الوزير إلى أنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، إذ ينعكس هذا الانتعاش على فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية.

ميزانية العام المالي 2024

وأعلنت وزارة المالية اليوم البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال.

كما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة،