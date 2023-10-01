شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: مرونة الموازنة والإصلاح الاقتصادي ساهما في زيادة الأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادى، إن المرونة في الموازنة العامة للدولة وخطوات الاصلاح والاقتصادي ساعدت على رفع تحسين الأجور وزيادة مخصصات الراعية الاجتماعية بالصورة التي تساهم في التعامل مع التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي ظهرات في السنوات الثلاث الماضية من بعد جائحة فيروس كورونا

وأضاف " أن هناك توجه واضح لدى الرئيس السيسى والحكومة لتحسين رواتب الموظفين ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادى جرى التوجيه بزيادة الرواتب أكثر من 5 مرات، وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة، كما

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن، وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة له الفضل فى توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر الرفع الحد الأدنى للأجور، وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى نفذته مصر منذ 2016.

وتابع: لو نظرنا لمستقبل الأجور كنا سنجد تحسن على عدة مستويات لكن فى القطاع الخاص فقط، فبعد الارتفاع الكبير فى الأسعار نتيجة التطورات العالمية الأخيرة من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهنا الدولة تدخلت لرفع الأجور إلى 4000 جنيه ليكون اجمالي تحريك الأجور 5 مرات.

واستطرد، أن الجهات الحكومية قادرة على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، فيما عدا العمالة غير الأساسية لن تتحصل على هذه الزيادة والحكومة توفر كل السبل لتنفيذ قرارات الرئيس بزيادة ورفع الأجور لمستويات 4000 جنيه.

واختتم أن قرار زيادة الأجور يعد جنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية، والتى كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، فالإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض فى موازنة مصر.