شكرا لقرائتكم خبر عن 40 وزيراً و 160 ألف مختص بالطاقة في «أديبك» غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق، الاثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض «أديبك 2023» في مركز أبوظبي للمعارض، خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر/ تشرين أول 2023 تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً».

ويمثل «أديبك» امتداداً لإرث عريق من الابتكار والتقدّم يمتد لما يقرب من 40 عاماً، حيث يواصل المؤتمر العمل على جمع الأفكار والتطلعات والتقنيات والاستثمارات اللازمة لتسريع وتيرة إزالة الكربون وتأسيس نظام طاقة مستقبلي. يجمع المؤتمر الأطراف المعنية الرئيسية من مختلف مراحل سلسلة توريد الطاقة، وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل الجماعي العاجل والمسؤول، وابتكار حلول موثوقة لإحداث التغيرات الجذرية المطلوبة، وتحقيق التقدم النوعي اللازم، لإنشاء منظومة طاقة شاملة قادرة على تلبية متطلبات المستقبل.

سيجمع الحدث أكثر من 40 وزيراً و120 قيادياً ومسؤولاً تنفيذياً في قطاع الطاقة من حول العالم في أبوظبي، بحضور أكثر من 160 ألف مشارك من المختصين في قطاع الطاقة من 160 دولة حول العالم، للعمل معاً على إزالة الكربون من قطاع الطاقة بالوقت الحاضر، وعقد الشراكات لبناء نظام طاقة قادر على تلبية احتياجات المستقبل.

سيستضيف «أديبك» سلسلة من الجلسات الحوارية الوزارية، والتي ستتمحور حول المسائل الجيوسياسية، والاستدامة والاقتصاد المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون ومستقبل الطاقة، ومن ضمنها جلسة (ترشيد الطاقة والاعتبارات الجيوسياسية في النظام العالمي الجديد)، وجلسة (الشراكات العالمية: أجندة حاسمة لحل أزمة الطاقة)، وجلسة (الطريق إلى كوب 28: المناخ، الاستدامة، والانتقال المنصف).

جانب من فعاليات شباب أديبك

وسيشهد «أديبك» تنظيم عشرة مؤتمرات استراتيجية وتقنية، سيتم خلالها إلقاء الضوء على الكيفية، التي يمكن من خلالها لقطاع الطاقة الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه القطاع، ومن ضمنها كيفية تخفيض انبعاثات الميثان بحلول 2030، والخفض التدريجي لانبعاثات الكربون لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وضمان أمن الطاقة واستمرار الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في جنوب العالم، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لكبح الانبعاثات، وتنويع مصادر الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد المناخي.

عالم خالٍ من الكربون

وستناقش جلسة الرؤساء التنفيذيين القياديين، والتي ستنعقد في اليوم الأول للمؤتمر تحت عنوان (الحراك نحو عالم خال من الكربون: إيجاد الحلول للمعضلة الحالية في قطاع الطاقة)، الاستراتيجيات والحلول الواقعية المطلوبة للإيفاء بالتعهدات للوصول لنسبة صفر انبعاثات كربونية، وهو ما يشمل إدارة توقعات المستثمرين والمستهلكين، وإيجاد قوى عاملة مرنة، وضمان التدفقات الاستثمارية لبناء نماذج جديدة للعمليات.

سيضم المعرض على قائمة فعالياته مؤتمرين استراتيجيين جديدين، وذلك استجابةً للنمو المتسارع للدور الذي يلعبه الهيدروجين في تحقيق الخطة العالمية لكبح الانبعاثات الكربونية، حيث تم تصميم المؤتمر الاستراتيجي للهيدروجين لمناقشة الدور الذي يلعبه الهيدروجين في الاقتصاد العالمي، وأحدث الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال، والاستراتيجيات القريبة والبعيدة المدى، والحراك المطلوب للدفع بالاقتصاد المستقبلي للهيدروجين. فيما يقدم مؤتمر الحد من انبعاثات الكربون جلسات استراتيجية تركز على مناقشة الحاجة الملحة للسياسات المبتكرة، والاستثمارات الجديدة، والتطور التقني، ومصادر الطاقة الجديدة، وإزالة الكربون.

جوائز «أديبك»

تشهد جوائز «أديبك»، في عامها ال13، إضافة ثماني فئات جديدة لتشجيع الحلول العملية، التي تسهم في الحد من الانبعاثات بشكل كبير، وتعزيز أمن الطاقة العالمي، وتدعم الجهود التي تهدف لتمكين الانتقال المسؤول والواقعي قي قطاع الطاقة. وأعلنت الجائزة عن فتح باب التقديم للأفراد والشركات العالمية في مختلف مجالات ومراحل قطاع الطاقة العالمي.

وأطلق المؤتمر أول مجلس للشباب على الإطلاق بهدف منح الفرصة للشباب الواعد من جميع أنحاء العالم لإبداء آرائهم ومشاركة مقترحاتهم، بشأن التحول الواقعي والمسؤول إلى الطاقة النظيفة.

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تستعرض فرص الاستثمار

تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدورة ال39 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2023، الذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض في الفترة ما بين 2 و 5 أكتوبر الجاري. تحت شعار «اصنع في الإمارات»، تعقد الوزارة خلال الحدث المؤتمر الاستراتيجي للصناعة والتصنيع، الذي يجمع أهم الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز فرص النمو والتوسع الصناعي باستخدام حلول ومفاهيم التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.

وتستعرض الوزارة العديد من المزايا التنافسية للقطاع الصناعي بالدولة، وتعريف الوفود الدولية بالفرص الاستثمارية والممكنات والحوافز المقدمة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتعزيز الشراكات والتكامل بين الشركات المحلية والأجنبية.