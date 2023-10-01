شكرا لقرائتكم خبر عن «المصافي»: إعادة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن قبول مجلس إدارتها استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة م. هتان الشريف، (غير تنفيذي) من عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه للدورة الحالية التي بدأت في 2021/05/01م وتنتهي في 2024/04/30م.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن قبول الاستقالة كان بمحضر مجلس الإدارة الصادر بالتمرير بتاريخ 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م، على أن تكون الاستقالة ساريةً من تاريخ المحضر.

وقرر أعضاء مجلس الإدارة باجتماعهم المنعقد يوم السبت 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م أن يتم إعادة انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

وتضمن قرار مجلس الإدارة: تعيين الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (غير تنفيذي) رئيسا لمجلس الإدارة، وتعيين ياسر العقيل (مستقل) نائبا لرئيس مجلس الإدارة.