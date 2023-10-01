شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية 2.2% لخام برنت و1% للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 2.2%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 1%.

وسجلت أسعار النفط 95.31 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 90.79 دولار للبرميل، وذلك عند التسوية الجمعة، حيث حققت الأسعار مكاسب أسبوعية وشهرية .

وقالت حاكمة إقليمية إن خط أنابيب نفط انفجر في غرب أوكرانيا مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، منهم 4 أطفال واندلاع حريق كبير.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، كتبت سفيتلانا أونيتشوك حاكمة إيفانو-فرانكيفسك على تطبيق تيليجرام أن 4 من المصابين ما زالوا في حالة خطيرة. وأضافت أنه تمت السيطرة على الحريق ووقف تسرب النفط.

وقالت: "علمنا أنه حدث فقد للضغط في خط الأنابيب مما أدى إلى تسرب منتجات نفطية واندلاع حريق امتد إلى منزل".

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية سحباً كبيرة من الدخان تتصاعد في السماء من موقع الحادث.