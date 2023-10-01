شكرا لقرائتكم خبر عن 197 منشأة بن في عجمان.. نصفها لإماراتيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أظهر تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن عدد المنشآت العاملة في قطاع البن بلغ 197 منشأة، منها 27 منتسبة لبرنامج «تعزيز»، والذي حقق نسبة نمو 35%، خلال الشهور التسعة الأولى لعام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

وأوضح التقرير الصادر بمناسبة يوم القهوة العالمي الذي يصادف الأول من أكتوبر الجاري، أن عدد مشاريع البن والقهوة المنتسبة لبرنامج ريادة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل، بلغ ست رخص، وبنسبة نمو 100% عن العام 2022.

ولفت التقرير إلى أن أنشطة القهوة والبن تركزت، حسب الترتيب في أعلى ثلاث مناطق، وهي الجرف 2 والراشدية 1 والنعيمية 1، وتصدّرت الجنسية الإماراتية الجنسيات المزاولة لمشاريع البن والقهوة في الإمارة، بنسبة 51%، تليها الجنسية المصرية بنسبة 16%، والأردنية بنسبة 5%.

ونظّمت الدائرة ورشة عمل بعنوان «حضّر قهوتك المختصة»، شاركت فيها مجموعة من محبّي القهوة، ضمن أجواء مفعمة بالمرح والتسلية للجميع، من أجل تعزيز بيئة العمل السعيدة والإيجابية.

وقال حسن علي الشحّي، رئيس فريق السعادة في الدائرة: إن القهوة تحظى بمكانة مميّزة في المجتمع الإماراتي عبر التاريخ، وما زالت هذه المكانة المرموقة حاضرة حتى اليوم، فهي عنوان للكرم والضيافة.

وأضاف: «أن ورشة العمل التي نظمتها كوادرنا الوطنية الموهوبة من أعضاء فريق السعادة في الدائرة، تناولت كيفية تحضير القهوة التخصّصية وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى القهوة عالية الجودة، وسرد قصّة القهوة المختصة، والتعريف بطريقة تصنيفها، والفرق بينها وبين القهوة العادية وقهوة الموجة الثالثة، كما تضمّنت الورشة فرصة لصناعتها وتجربتها».