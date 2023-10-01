شكرا لقرائتكم خبر عن 136 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 136 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أغسطس 2023.

وتوزعت على عدد من الأنشطة الصناعية يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ29 ترخيصًا، ونشاط صنع المعادن اللافلزية الأخرى بـ 21 ترخيصًا، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ15 ترخيصًا، وكذلك نشاط صنع الورق ومنتجاته بـ 12 ترخيصًا، وصنع منتجات المعادن المشكلة بـ 11 ترخيصًا.

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1.489 تريليون ريال حجم الاستثمارات

وفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة فإن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس بلغ 795 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,110 مصانع، بحجم استثمارات بلغ 1.489 تريليون ريال.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أغسطس بلغ 1.6 مليار ريال، حيث استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.09%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 16.18%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.74%.

وسجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 76.47%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ16.18%، ثم المنشآت ذوات الاستثمار المشترك ب 7.35%.

وبيَّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 87 مصنعًا؛ بحجم استثمارات يبلغ 1.5 مليارات ريال، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 79.31%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 12.64%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8.05%.

يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر -من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية- بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضّح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.