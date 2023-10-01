شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.1% عند 11040 نقطة، وبتداولات بلغت 4.083 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو143.245 مليون رسهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.410 تريليون ريال.

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انخفاض أسهم 135 شركة

انخفضت أسهم 135 شركة بنهاية تعاملات اليوم في السوق الرئيسية، فيما ارتفعت 79، من بين 230 شركة مدرجة.

وكانت أسهم شركات، السعودي الألماني الصحية، والصناعات الكهربائية، والتطويرية الغذائية، ومتطورة، وميدغلف للتأمين، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ريدان، ونادك، ونسيج، وسينومي ريتيل، وثمار، الأكثر انخفاضا.

ارتفاع مؤشر نمو

أنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.04%، عند 22698 نقطة، وبتداولات بلغت 44.853 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.545 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.285 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 24 شركة، في نهاية تداولات اليوم، بينما انخفضت 30، من بين 67 شركة مدرجة في السوق الموازية.