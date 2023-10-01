شكرا لقرائتكم خبر عن داريوس أدامشيك..أسلوب فريد لقيادة نمو «هانيويل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

داريوس أدامشيك هو رجل أعمال بولندي أمريكي، يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة «هانيويل» Honeywell، وهي مجموعة متعددة الجنسيات. وتعد «هانيويل» من أكبر الشركات الأمريكية في مجال التقنيات الإلكترونية المعقدة، وصاحبة براءات اختراع متعددة في مجال تقنيات الطيران والفضاء وأنظمة المراقبة، وأجهزة ضخ ونقل وتوزيع النفط.

تعد الشركة من أكبر مصدري ومزودي أنظمة الطيران الحديثة بما في ذلك الصندوق الأسود الخاص بتسجيل الاتصالات في قمرة قيادة الطائرات وأنظمة الطيار الآلي والإقلاع والهبوط وأنظمة الضغط والتوازن في الطائرات. كذلك تصنع «هانيويل» أنظمة الدفع الخاصة بالغواصات والبارجات والسفن الحربية والتجارية وناقلات النفط.

ولد أدامشيك في الثامن من فبراير من عام 1966، وهاجر إلى الولايات المتحدة في سن الحادية عشرة، ولم يكن يتحدث الإنجليزية. استقرت عائلته في مدينة غراند رابيدز بولاية ميشيغان. التحق بجامعة ولاية ميشيغان لدراسة الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر، حيث حصل على درجة البكالوريوس، ثم حاز درجة الماجستير في هندسة الكمبيوتر من جامعة سيراكيوز والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.

بدأ أدامشيك حياته المهنية مع شركة جنرال إلكتريك في عام 1988، إذ عمل مهندساً للكهرباء. وبعد ذلك، أمضى أربع سنوات في شركة بوز ألين هاميلتون، وهي شركة استشارية، تلتها مناصب في شركة أنجرسول راند وشركة ميترولوجيك.

في عام 2008، كان أدامشيك يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميترولوجيك عندما استحوذت «هانيويل» على الشركة القابضة مقابل 720 مليون دولار.

وبعد عملية الاستحواذ، انضم أدامشيك إلى فريق «هانيويل» التنفيذي. وفي عام 2012، أصبح الرئيس لشركة هانيويل بروسيس سولوشينز. وبعد عامين في هذا المنصب، أصبح الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل بيرفورمانس ماتيريالز أند تكنولوجيز في عام 2014.

في يونيو من عام 2016، أُعلن ديفيد إم كوت تنحيه عن منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة هانيويل في نهاية مارس من عام 2017، ليخلفه أدامشيك في هذا المنصب.

استمر كوت رئيساً تنفيذياً حتى إبريل 2018، عندما استقال من منصبه وانتُخب أدامشيك رئيساً للشركة.

وذكرت مجلة فورتشن أن أسلوب أدامشيك القيادي يتضمن تطبيق الدقة التحليلية لتحديد مجالات النمو المحتمل، والاعتماد على البرمجيات والأتمتة.

أعلنت شركة هانيويل عن عمليتي تصفية كبيرتين تمثلان إيرادات تبلغ حوالي 7.5 مليار دولار بعد عملية الهيكلة في عام 2018. كما أصبحت أول شركة عامة أمريكية كبرى تكشف عن نسبة أجور الرؤساء التنفيذيين بالمقارنة مع متوسط أجور الموظفين.

ويشتهر أدامشيك أيضاً بتأسيس منصة Sentience الخاصة بالشركة، وهي منصة تستخدم تقنية إنترنت الأشياء المستندة إلى السحابة، وتساهم في تطوير المنتجات والبرامج الخاصة بالشركة.

في عام 2019، حصل أدامشيك على جائزة أفضل مهاجر من قبل مؤسسة كارنيجي في نيويورك، كما حاز جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات من جمعية السياسات الخارجية. يشار إلى أن أدامشيك عضو في المائدة المستديرة للأعمال، ومجلس الأعمال، ومجلس العلاقات الخارجية.