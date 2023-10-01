شكرا لقرائتكم خبر عن 79 ألفاً زيادة في عدد سكان دبي منذ مطلع 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض

ازداد عدد سكان دبي، في الربع الثالث من العام الجاري 2023، بنسبة 0.8% وبواقع أكثر من 28 ألف نسمة (28372)، ليصل عددهم نهاية سبتمبر/ أيلول، الى نحو 3.628 مليون نسمة، مقارنة مع 3.6 مليون نسمة كما في نهاية يونيو/ حزيران من العام نفسه.

وبحسب بيانات حديثة لـ «مركز دبي للإحصاء»، ارتفع عدد سكان الإمارة في 9 شهور، بنسبة 2.2%، تمثل زيادة تلامس 79 ألف نسمة، مقارنة مع نهاية العام الفائت، حين بلغ عددهم 3.55 مليون نسمة.

وبمتوسط الزيادة الكلية لعدد سكان الإمارة، بلغ المتوسط الشهري أكثر من 8700 نسمة شهرياً، منذ مطلع العام الجاري.

بلغ عدد الذكور في الإمارة، خلال العام الفائت، نحو 2.438 مليون نسمة يمثلون 69% من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد الإناث أكثر من 1.111 مليون نسمة يمثلن 31% من الإجمالي، وعدد المواطنين الإماراتيين نحو 284.6 ألف نسمة، يمثلون 8% من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد الوافدين نحو 3.265 ألف نسمة، يمثلون 92% من السكان.

وأظهرت حركة الأفراد النشطين، خلال ساعة الذروة نهاية 2022، أن مجموع السكان المقيمين إقامة معتادة في دبي والعاملين في الإمارة والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين، بلغ 4.729 مليون نسمة بينهم 1.179 مليون نسمة عدد العاملين في الإمارة والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين. وتمثل ساعات الذروة للموجودين، أثناء النهار في الساعات الأسبوعية الاعتيادية من الساعة 6.30 صباحاً وحتى 8.30 مساءً.