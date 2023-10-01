قوة اقتصاد المملكة ومتانته تجنبه مواجهة التحديات العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من تباطؤ آفاق نمو الاقتصاد العالمي لعام 2023م وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة والضغوط التضخمية وارتفاع معدلات أسعار الفائدة، إلا أن قوة اقتصاد المملكة ومتانته مكنته من مواجهة تلك التحديات، حيث حققت المملكة معدلات نمو بلغت 2.5% خلال النصف الأول من عام 2023م، بقيادة النمو في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي سجل نموًا بمعدل 5.7%.ومن المتوقع استمرار المحافظة على معدلات النمو الإيجابية خلال 2023م وعلى المدى المتوسط وذلك انعكاسا للإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع الكبرى ضمن رؤية 2030.

نمو الصناعات

ويتوقع نمو نشاط الصناعات التحويلية، حيث بلغ متوسط مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي نموا بنحو 1.0% من بداية العام حتى شهر يوليو مدفوعا بالنمو في عدد المصانع التي بدأت في الإنتاج منذ بداية العام الحالي 2023م وحتى شهر يوليو بحوالي 569 مصنعا، وبإجمالي استثمارات بلغت 16.3 مليار ريال.

وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر نموا على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2023م بمعدل 10.2%.

تضخم معقول

وبقيت معدلات التضخم في المملكة عند مستويات معقولة نسبيا مقارنة بالدول المتقدمة والنامية، وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع حد أقصى لأسعار البنزين ورفع مستوى وفرة المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.

وتشير التوقعات الأولية إلى بلوغ معدل التضخم لكامل عام 2023م حوالي 2.6%، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم العالمية.

تراجع البطالة

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية في تحسن مؤشرات سوق العمل وذلك تماشيا مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي انعكست إيجابا على معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 8.3%خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث تعد هذه النسبة من الأقل منذ أكثر من عشرين سنة.

الأذرع الاستثمارية

وتسعى المملكة من خلال الأذرع الاستثمارية ومنها صندوق الاستثمارات العامة للعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأعلن صندوق الاستثمارات منذ بداية 2023 عدة مشاريع منها:

• استحواذ الصندوق على الشركة السعودية للحديد والصلب «حديد» لدعم تطوير قطاع الصناعات المعدنية.

• الشركة السعودية للاستثمار السياحي «أسفار» وتهدف إلى الاستثمار في مشاريع السياحة.

• مشروع شركة «روشن» ويهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين وتلبية الطلب المتنامي على قطاع الإسكان.

• مشروع تطوير بوابة الدرعية والذي يستهدف تحويل الدرعية إلى واحدة من أعظم الوجهات العالمية.

• الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى استضافة 150 مليون سائح من أنحاء العالم في المملكة بحلول عام 2030م

• تأسيس “شركة سرج” بهدف دعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

• إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية لوجستية رائدة.

• «صندوق الفعاليات الاستثماري» أطلق بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي.

• مبادرة «السعودية الخضراء» تترجم توّجه المملكة نحو مواجهة التغير المناخي.

• مبادرة «الاستثمار الجريء» تستهدف دعم الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع.