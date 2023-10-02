شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الفتح اليوم الاثنين، وصعد 0.77% إلى 32101.97 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.65% إلى 2338.51 نقطة.