الاقتصاد

بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا

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رويترز - طوكيو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الفتح اليوم الاثنين، وصعد 0.77% إلى 32101.97 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.65% إلى 2338.51 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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