شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر»: إتمام إجراءات الاستحواذ على 51% من «فيرست فيكس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة البحر الأحمر العالمية إن جميع الشروط المطلوبة لإتمام تحويل 51% من حصص فيرست فيكس وفقاَ لوثائق الصفقة قد تم استيفائها في 01-10-2023 إذ تم تحويل جميع الحصص المستحوذ عليها من البائع إلى شركة البحر الأحمر العالمية اعتباراَ من 01-10-2023.

وأضافت الشركة في بيان على «تداول»: إن إتمام الاستحواذ على 51% من فيرست فيكس تم في 01-10-2023، فيما سيتم تمويل سعر الشراء للمستحوذ على مرحلتين، إذ تم دفع المرحلة الأولى منها عند إغلاق الاستحواذ في 01-10-2023.

وأوضحت أن جدول الدفع الكامل للصفقة تضمن: دفع مبلغ قدره 250 مليون ريال (المقابل المبدئي) للمساهمين البائعين في فيرست فيكس نقدًا في 01-10-2023، فيما تم تمويل المقابل المبدئي من خلال موارد شركة البحر الأحمر العالمية الخاصة.

وأشارت إلى سداد مبلغ قدره 294,170,000 ريال (المقابل الآجل) للمساهمين البائعين عند استيفاء شروط معينة بشأن هذا المقابل الآجل، فيما يشترط على شركة البحر الأحمر العالمية لكي تحتفظ بحصتها البالغة 51% من فيرست فيكس سداد المقابل الآجل وفقًا لشروط صفقة الاستحواذ على 51% من فيرست فيكس ويكون بذلك تم استيفائها.

ووفقًا لوثائق الصفقة، ستكون لدى شركة البحر الأحمر العالمية خيار رسملة الدين (من خلال إصدار أسهم إضافية في فيرست فيكس) بقيمه المقابل الآجل، على أن تكون هذه الرسملة خاضعة للموافقات والتشريعات النظامية.

وأفادت بأن بخصوص الأثر المالي فستدمج القوائم المالية لشركة البحر الأحمر العالمية في الربع الرابع من العام الحالي.