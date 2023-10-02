شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف الاجتماع التأسيسى للمنتدى الإفريقى للجهات الرقابية على الأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن شعار الهيئة الجديد واستعداداتها لاستضافة الاجتماع الأول لمنتدى السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء في القارة الإفريقية، كما كشفت أن القاهرة تستضيف الاجتماع التأسيسي للمنتدى الإفريقي للجهات الرقابية على الأغذية 11 اكتوبر .

وخلال مؤتمر صحفى عقد في القاهرة اليوم، كشفت الهيئة القومية لسلامة الأغذية (NFSA) للجمهور عن الشعار الجديد وقدّمت تحديثا حول تنفيذ خطتها الاستراتيجية المعتمدة مؤخرا للفترة 2023-2026.

وتدعم هذه الخطة عمل الهيئة في اتّباع أفضل الممارسات التنظيمية للأغذية، وهي مستوحاة من طموح الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أن تكون جهة رائدة في الرقابة على الأغذية على المستوى الإقليمي والعالمي.

"الشعار الجديد هو جزء من حملة طموحة للتوعية بسلامة الأغذية والتي ستشهد تطور شراكة مكثفة مع قطاع المستهلكين والمنتجين والهيئات والمنظمات الوطنية ذات الصلة والتي ستساعد على اعتماد الهيئة كمصدر موثوق به للمعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية" ، صرّح الدكتور طارق الهوبي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

واغتنمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرصة هذا الحدث للإعلان عن الاستضافة المرتقبة لواحد من أكبر تجمعات السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء في القارة الإفريقية: "الاجتماع التأسيسي للمنتدى الإفريقي للجهات الرقابية على الأغذية (AFRAF)". يتم تنظيم هذا الحدث بالشّراكة بين الهيئة ومفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) وسيعقد في الفترة من 11-13 أكتوبر الحالي في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويسعى المنتدى لتأسيس منصة لمنظمي الأغذية الأفارقة لمناقشة فرص التعاون بطريقة تعزّز حماية المواطن الأفريقي وتساهم في خلق بيئة موائمة لتجارة وتداول السلع الغذائية والزراعية في جميع أنحاء أفريقيا، في إطار تسهيل وتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA). ويهدف المنتدى أيضا إلى المساهمة في تفعيل الهيئة الإفريقية لسلامة الغذاء ودعم تطوير هيكلة الحوكمة ذات الصلة، وفق ما أعلنه طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء.

وأضاف إنّ استضافة هذا المنتدى في جمهورية مصر العربية، والمساهمة في وضع الاتجاه المستقبلي لحوكمة سلامة الأغذية في إفريقيا، هو استجابة مباشرة للتوجيهات التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بسلامة الغذاء ومأمونيته وتعزيز مرونة القطاع الإنتاجي للأغذية والزراعة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية لاستهداف أسواق جديدة أمام هذه المنتجات والتركيز على القارة السمراء"، صرّح الدكتور الهوبي، رئيس المنتدى.

وأوضح أن تنظيم هذا الحدث هو أيضا جزء من طموح الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعب دور ريادي في تطوير أطر التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي مع التركيز القوي على إفريقيا، كما هو محدد في استراتيجية الهيئة للفترة 2023-26. "أضاف الدكتور الهوبي.

ويدعم العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين هذا الحدث الذي سيشهد مشاركة ما يقرب من 38 بلد أفريقي، ومعظم منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال سلامة الأغذية، فضلا عن ممثلين عن الهيئات التنظيمية الدولية لسلامة الأغذية من أمريكا الشمالية