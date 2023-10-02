جهاز تنظيم الاتصالات ينفى الموافقة على زيادة أسعار كروت شحن المحمول

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم صحة ما تردد عن موافقة الجهاز على زيادة شركات المحمول أسعار كروت الشحن، مؤكدًا في الوقت نفسه استقرار الأسعار دون زيادة.

وشدد المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، على مراقبة جهاز تنظيم الاتصالات بشكل دوري أسعار خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ويتخذ إجراءات صارمة حيال أية خروقات يتم رصدها من الشركات المقدمة للخدمة، ويفرض غرامات مالية ويعلنها في تقاريره الدورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وارتفعت أعداد مشتركو الهاتف المحمول في مصر إلى 103.09 مليون مشترك خلال شهر مايو عام 2023 مقابل 102.9 مليون مشترك خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة نمو شهري 0.18%، ومقارنة مع 96.68 مليون مشترك خلال شهر مايو من العام الماضي بزيادة 6.41 مليون مشترك بنسبة نمو سنوي 6.62%.

كما ارتفعت نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر إلى 96.97% في شهر مايو من عام 2023 مقابل 96.94% خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة نمو 0.03%، ومقارنة مع 92.56% خلال مايو من عام 2022 بنسبة نمو سنوي 4.4%.

وبالنسبة لمشتركي الإنترنت، زادت أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلى 71.89 مليون مستخدم خلال شهر مايو لعام 2023 مقابل 70.74 مليون مستخدم خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة نمو شهري 1.62%، ومقارنة مع 67.49 مليون مستخدم بنسبة نمو سنوي 6.52%.