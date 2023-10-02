شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات مشاركة قطاع البترول بمؤتمر أبوظبى الدولى للبترول "أديبك 2023" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح صباح اليوم معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" المنعقد في أبو ظبي خلال الفترة من 2 - 5 أكتوبر، وبمشاركة قطاع البترول المصرى بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية .

ويشارك في أديبك قادة القطاع والمبتكرين وصناع السياسات لتسريع وتيرة تطبيق الإجراءات العملية وتنفيذ الحلول الموثوقة لمواجهة أكبر التحديات في مجال الطاقة والمناخ.

ويعقد "أديبك 2023" تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستضيفه "أدنوك" تحت شعار "إزالة الكربون أسرع معاً".

ويشهد "أديبك 2023" حضور أكثر من 160 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أهم منتجي الطاقة وأكبر المستهلكين والداعمين من القطاع الحكومي وقطاعات التمويل والتكنولوجيا، وذلك من أجل توفير منصة للقيادة الفكرية، وتعزيز الشراكات بين القطاعات، وتحفيز جهود الابتكار اللازم لتوفير طاقة نظافة وموثوقة وميسورة التكلفة تلبي احتياجات العالم.

ويقام "أديبك 2023" قبل أقل من شهر من استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، مما يوفر منصة لقطاع الطاقة لتقديم الحلول الموثوقة، والعمل بشكل جماعي من أجل القضاء على انبعاثات الميثان، والتخلص التدريجي من انبعاثات الكربون في مختلف مراحل سلسلة التوريد لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مما يضمن أمن الطاقة والاستثمار في الجنوب العالمي، بالإضافة إلى التوسع في استخدام تقنيات الطاقة النظيفة وإزالة الكربون.