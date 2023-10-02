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شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط" تعقد حفل ختام برنامج إدارة المشروعات بالتعاون مع معهد الحوكمة والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الجلسة أشار، خالد مصطفى إلى أهمية بناء القدرات والتدريب، مؤكدًا الحرص على أن تكون نتائج هذا البرنامج نموذجية من حيث تقديم مهارات وبناء قدرات بشكل يرتبط بالعمل الأساسي لوزارة التخطيط والجهات التابعة، وأوضح أن البرنامج يعد نموذج متميز للشراكة بين جهات عديدة حكومية وغير حكومية ودولية وقطاع خاص.
وأكدت شريفة شريف أن برنامج إدارة المشروعات يعد واحد من أهم البرامج التدريبية التي شارك بها المعهد هذا العام، موجهة الشكر لجميع القائمين على البرنامج.
وأشارت سلوى طبالة إلى أهمية وجود برنامج بشهادة معتمدة لإدارة المشروعات، مشيدة بجهود كافة الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج التدريبي.
وأوضح عماد عزيز أن الاختبارات القبلية التي تم عقدها قبل البرنامج، وتلك التي عُقدت بعد انتهاءه؛ قد أسفرت عن نتائج متميزة أعلى من المتوقع، مشيدًا بجهود كافة المتدربين خلال التدريب، كما أشار إلى أن التدريب اعتمد على تدريس المواد العلمية الدولية المتخصصة في إدارة المشروعات والرخصة الدولية.
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