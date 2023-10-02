سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 2-10-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين الموافق 2-10-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك القارهة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك المصري الخليجي عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحافظ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي على مستواه الأخير عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ومازال سعر الدولار في بنك بلوم مصر مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك البركة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.