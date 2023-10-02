شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «إعمار العقارية» يحاكي ارتفاع برج خليفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع سهم «إعمار العقارية» خلال جلسة الإثنين بنسبة 3.5% إلى 8.32 درهم، وسط تداولات قوية بلغت قيمتها 217 مليون درهم.

ويعد «برج خليفة» الذي طورته الشركة، أطول مبنى في العالم بارتفاع 828 متراً، الأكثر شعبية في 9 دول حول العالم، كما أنه يعد في المركز العاشر عالمياً بين أكثر الوجهات بحثاً على «غوغل»، بأكثر من 14 مليون عملية بحث.

وكان سهم «إعمار العقارية» قفز سهم 37.2% منذ بداية العام الجاري، بسيولة تجاوزت 16.2 مليار درهم، وارتفع السهم خلال 12 شهراً بنحو 38.86%.