شكرا لقرائتكم خبر عن «سند» تسجّل أداءً استثنائياً خلال النصف الأول 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «سند»، المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، تسجيلها أداءً استثنائياً خلال النصف الأول 2023 على المستوى العالمي لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات وحلول تمويل محركات الطائرات ومكوناتها.

ودخلت «سند» في شراكات استراتيجية مع كبرى شركات صناعة محرّكات الطائرات العالمية، باتفاقيات تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم.

وخلال معرض باريس للطيران 2023، أعلنت «سند» توقيع اتفاقية تاريخية مدتها 11 عاماً مع كلّ من «جنرال إلكتريك للطيران» و«سافران لمحرّكات الطائرات».

وقد ساهمت هذه الاتفاقية في توسيع نطاق خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة التي توفرها الشركة لتشمل محرّكات شركة «سي إف إم إنترناشيونال» من طراز «ليب- 1-إيه» و«ليب 1-بي»، لتصبح أول مزوّد معتمد لخدمة محرّكات «ليب- 1-إيه» و«ليب 1_بي» في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رقم قياسي

وتعدّ «سند» الشركة المعتمدة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإصلاح وصيانة وعَمرة محرّكات GEnx، وبفضل الشراكة مع «جنرال إلكتريك للطيران»، بلغ عدد المحركات التي استقبلتها منشآت سند لأغراض الصيانة من محركات GEnx ما يصل إلى 14 محركاً، لتسجّل بذلك إنجازاً مهماً يتمثل في تزويد خدماتها للمحرّك رقم 200 من هذا الطراز.

وبوصفها المركز المستقلّ الوحيد المعتمد من شركة «رولز رويس» لصيانة محرّكات «ترينت 700» في جميع أنحاء العالم منذ عام 2103، تحظى الشركة بعلاقة استراتيجية مع «رولز رويس»، باعتبارها المزوّد المستقلّ الحصري لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة هذه المحرّكات.

وقد استطاعت تسجيل نمو سنوي غير مسبوق بلغت نسبته 42% في أعداد محركات «ترينت 700» التي استقبلتها لغايات الصيانة، ليصل عدد المحركات التي قامت بصيانتها من هذا الطراز خلال الخمسة أعوام الماضية إلى 150 محركاً.

وأبرمت «سند» اتفاقية استراتيجية مع شركة «AvAir» في مجال حلول إدارة مخزون مكونات الطائرات. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول إدارة الأصول لمختلف مكوّنات طائرات «إمبراير» و«بوينغ» و«إيرباص»، لإتاحة تبادل جميع المواد ضمن شبكة عملاء AvAir العالمية.

التطوير التكنولوجي

وقامت «سند» بالاستثمار في مجموعة من أجهزة التنظير الصناعي الضوئية المتقدّمة لتوفير خدمة استثنائية لقاعدة عملائها العالميين، وعزّزت بذلك من قدراتها في قطاع الإصلاح والصيانة والعَمرة عبر قدرتها على إجراء عمليات فحص بصرية أسرع للمحرّكات.

وفي هذا الإطار، نجحت «سند» أيضاً في تحديث منشأة فحص المحركات المتقدّمة، لتؤكد بذلك التزامها بتوفير فحص دقيق لمحركات الطائرات وموثوقيتها وفق أعلى المعايير العالمية.

بناء الكفاءات

يمثل برنامج سند لقادة المستقبل إحدى الركائز الأساسية لالتزام «سند» بتعزيز التطور المهني لموظفيها. وتهدف هذه المبادرة إلى تدريب وتطوير كفاءات الموظفين المتميزين ضمن برنامج تمّ تصميمه خصيصاً لهذا الغرض.

ومن أهم الإنجازات التي حققها البرنامج مؤخراً، تخرج 5 قيادات من أصحاب المواهب الاستثنائية بنجاح لينقلوا خبراتهم القيادية إلى زملائهم في العمل.

وفي هذا السياق، أكدت «سند» التزامها الثابت بتطوير كوادرها الوظيفية، والتي بلغت ما يقرب من 500 موظف، من خلال برنامج متميز للتعلّم والتطوير تتجاوز ساعته التدريبة 2000 ساعة تدريب.

وبهذا، تواصل «سند» بناء المهارات التخصصية والاستثنائية. وتسهم مرونة الشركة والتزامها بتطوير كوادرها البشرية في ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات، وتدعم مسيرتها نحو النجاح المستدام وتجاوز أصعب التحديات.

وشهدت سند زيادة في أعداد الكوادر البشرية بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2023، لتحقق الشركة بذلك هدفها المتمثل في تسجيل معدّل نموّ يصل إلى 15% بحلول نهاية عام 2023.

تطوير القدرات

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «يعتمد أداؤنا بصورة جذرية على الاستثمار المتواصل في ترقية خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، وتمكين مواردنا البشرية من النمو والتطور. وقد نجحنا في تلبية احتياجات قاعدة عملائنا المتنامية التي تنظر إلى «سند» كشريك موثوق لتلبية كافة احتياجاتها في مجال صيانة محركات الطائرات وحلول تمويل مكوناتها. وسنواصل سعينا لاستكشاف فرص النموّ في الأسواق الرئيسية على مستوى العالم، لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية على المدى البعيد. كما نؤكد التزامنا الدائم بتطوير القدرات المتقدمة التي تعزّز استعدادنا للمرحلة التالية من النموّ. وفي هذا الإطار، يُسهم إبرام اتفاقيات كبرى مع شركات صناعة محرّكات الطائرات العالمية، وتوفير خدمات محرّكات الجيل الجديد، وتحديث بنيتنا التحتية ومعّداتنا، في وضعنا على المسار الصحيح نحو تحقيق النجاحات المستقبلية التي تؤكد نهجنا القائم على تعزيز التميز الهندسي في كافة نشاطاتنا».