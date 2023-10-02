شكرا لقرائتكم خبر عن 2.379 تريليون ريال.. الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنهاية أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بلغ في شهر أغسطس الماضي نحو 2.379 تريليون ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 9.5%، مقارنة بـ 2.173 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأظهرت النشرة أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ارتفع في شهر أغسطس 2023 بنسبة 0.9%، على أساس شهري، مقارنة بـ 2.358 تريليون ريال في شهر يوليو من العام الحالي.

القروض والسلف

بحسب النشرة فإن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص تضمن قروض وسلف وسحوبات على المكشوف التي سجلت في شهر أغسطس 2023 نحو 2.363 تريليون ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 9.5%، بينما ارتفعت بنسبة 0.9% على أساس شهري.

ووفقا للنشرة فإن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص تضمن كمبيالات مخصومة بقيمة 16.690 مليار ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 9.5%، بينما ارتفعت بنسبة 1.3%، على أساس شهري.

وأفادت بأن الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بلغت في شهر أغسطس من العام الحالي نحو 74.698 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 10.6%، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.9%، مقارنة بشهر يوليو الماضي.

مطلوبات المصارف

وبلغ إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في شهر أغسطس الماضي نحو 2.454 تريليون ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 9.5%، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.9%.