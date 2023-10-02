شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 تريليون ريال.. الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بنهاية أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن إجمالي الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بلغت في شهر أغسطس الماضي نحو 1.601 تريليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة طفيفة 0.02%، فيما انخفضت بنسبة 6.6% على أساس سنوي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما»، أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج سجلت 970.281 مليار ريال، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 12.3%، بينما ارتفعت بنسبة 1.9%، على أساس شهري.

وأشارت النشرة إلى أن النقد الأجنبي والودائع في الخارج بلغت في شهر أغسطس الماضي، 537.498 مليار ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 3.8%، فيما انخفضت بنسبة 3% على أساس شهري.

وبحسب النشرة فإن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بلغ في شهر أغسطس 2023 نحو 14.284 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 0.3%، بينما انخفضت بنسبة 0.9% على أساس شهري، مقارنة بشهر يوليو من العام الحالي.

وأفادت بأن حقوق السحب الخاصة بلغت في شهر أغسطس الماضي نحو 77.745 مليار ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 3%، في حين انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.8%، مقارنة بشهر يوليو 2023.