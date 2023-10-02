شكرا لقرائتكم خبر عن غرف السياحة: برامج دولية لتدريب السائقين بمركز القيادة الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية اهتمامه الكبير بالتدريب في كافة الأنشطة السياحية إيمانا منه بأهمية التدريب في الارتقاء بجودة الخدمات السياحية ورفع مستوى المنتج السياحي المصري، وفي إطار هذا الاهتمام بالتدريب، شهد المركز المصري للقيادة الآمنة عدة فعاليات مهمة في وجود عدد من مسؤولي الاتحاد والمركز والشركات الراعية لبعض أنشطة المركز وكذلك عدد من محرري السياحة بالصحف والمواقع المصرية، فقد تم تكريم المتدرب رقم 70 ألف الذي أتم تدريبه ببرامج المركز المتطورة، وكذلك إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمركز المصري للقيادة الآمنة الذي يسهم بصورة كبيرة في توسيع أنشطة المركز، وكذلك تفقد البرامج التدريبية عن بعد " أون لاين " الذي يقدمها الاتحاد لعدة أنشطة سياحية.

القاهرة - سامية سيد - إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمركز للمساهمة في التطوير وسهولة التواصل

وخلال استعراضها لموقف الأنشطة التدريبية التي يقوم بها الاتحاد المصري للغرف السياحية, أكدت هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد أن الأنشطة التدريبية المختلفة التي يقوم بها الاتحاد وغرفه لم تتوقف لأكثر من 20 عاما، وأضافت أنه رغم بعض الظروف الصعبة مؤخرا التي تواجه تنفيذ تلك البرامج التدريبية سواء من حيث التمويل أو الظروف الاستثنائية التي تواجه قطاع السياحة وأنشطة اقتصادية عديدة، إلا أن مجلس الإدارة الحالي للاتحاد برئاسة أحمد الوصيف زاد من وتيرة التدريب وحافظ على فعاليته، وهذا ما تؤكده الأرقام الرسمية لأعداد المتدربين، وأشارت إلى أنه منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2018 بلغت أعداد المتدربين بمختلف البرامج التدريبية التي قام بها الاتحاد وغرفه حوالي 274 ألف متدرب بمختلف الأنشطة السياحية، ومنذ عام 2019 وحتي نهاية أغسطس الماضي نجح الاتحاد في تدريب حوالي 110 ألف متدرب.

وأوضحت المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية أن برامج التدريب التي تم تنفيذها شملت كافة الأنشطة السياحية من تغذية وخدمات الاستقبال وتدريب موظفي الشركات السياحية والمطاعم والبازارات ومراكز الغوص على كافة الخدمات التي يتم تقديمها للسياح، وأوضحت أن الأمر لم يتوقف فقط عند تلك الخدمات إنما امتدت لكيفية الحفاظ علي البيئة وحسن معاملة السائحين وكذلك تدريب العاملين بمختلف الأنشطة السياحية على احترام الاختلاف بين الثقافات والشعوب، باعتبار أن لكل شعب ثقافته وعاداته التي تختلف عن باقي الشعوب ويجب علينا مراعاتها

تدريب السائقين

وأشارت هالة الخطيب خلال كلمتها إلى أن الحد من حوادث الطرق خاصة للمركبات السياحية تعد عاملا مهما للمنافسة دوليا للمنتج السياحي المصري، وأضافت أن الوزارة والاتحاد فطنا إلى هذه النقطة المهمة منذ سنوات حيث تم إنشاء المركز المصري للقيادة الآمنة بمدينة 15 مايو بالتعاون مع أحد أهم المراكز الدولية المتخصصة في هذا الأمر وهو مركز tti النمساوي، ويعد المركز المصري الأحدث والأول من نوعه ليس في مصر فقط إنما في أفريقيا والشرق الأوسط، وأوضحت أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بتطوير هذا المركز وتحديث خدماته، وأشارت إلى أنه يتم تدريب السائقين التابعين للنقل السياحي جميعهم وفقا لبرامج دولية لتفادي أي مخاطر في الطريق للنقل السياحي، وتم تدريب أكثر من 70 ألف متدرب من السائقين، على القيادة الآمنة وإلزام جميع سائقي المركبات السياحية بالحصول على دورات تدريبية في هذا المركز كشرط لممارسة العمل، وأكدت أن المتابع لحوادث الطرق السياحية يتأكد أن نشاط المركز المصري للقيادة الآمنة كان له دورا كبيرا في الحد من تلك الحوادث بشكل كبير، ولم تعد حوادث الطرق من التحديات التي تواجه السفر إلى مصر كما كان يحدث في الماضي

برامج دولية وخطط للتطوير

ومن جانبه أكد اللواء وليد فودة المدير التنفيذي للمركز المصري للقيادة الآمنة أن عمليات التطوير والتحديث بالمركز لا تتوقف وذلك لمواكبة أحدث النظم والبرامج العالمية لتدريب السائقين، مشيرا إلى أن المركز يستهدف توسيع نشاطه ليشمل تدريب جميع السائقين وليس فقط سائقي المركبات السياحية، مشيرا إلى وجود إقبال كبير من شركات وهيئات عدة على تدريب سائقيها بالمركز، وأوضح أن عدة سفارات لدول كبرى تحرص على تدريب السائقين بالمركز وقد أشادت تلك السفارات بالمستوى المتميز للمركز والمدربين به واوضح انه يتم تدريب السائقين في المركز المصري للقيادة الآمنة على 3 مراحل وهي القيادة الآمنة والقيادة الوقائية و القيادة الاقتصادية.

وأشار وليد فودة إلي أن مرحلة القيادة الوقائية تقوم بتدريب السائق نفسيا حتى يستطيع التصدي لأي مخاطر في الطريق تتسبب في التوتر أما عن مرحلة القيادة الاقتصادية فهي كيفية التوفير في الوقود وأهم مرحلة وهي القيادة الآمنة وهي تشمل التدريب كلي للقيادة السليمة الآمنة

وأعلن اللواء وليد فودة عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز المصري للقيادة الآمنة والذي سيسهم بشكل كبير في أعمال تطوير المركز وسهولة التواصل معه والاطلاع على البرامج التدريبية به.

تكريم

وقد تم خلال تلك الفعاليات تكريم أحمد محمد أحمد وهو السائق رقم 70 ألف الذي يتم تدريبه بمركز القيادة الامنة، كما تم تكريم عدد من الشركات الراعية لأنشطة المركز وهم: - خالد معاطي مدير عام شركة فوكس للزيوت، وحمزة غوشة الرئيس التنفيذي لشركة مسلك المصرية والمهندس محمد علي مدير شركة القائد للخدمات اللوجستية