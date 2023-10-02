شكرا لقرائتكم خبر عن معرض المطارات ينطلق في دبي مايو 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف دبي أعمال الدورة 23 لمعرض المطارات في الفترة من 14-16 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. ويستضيف المعرض 4 فعاليات هي: منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات - الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران. ويستعرض الموردون الدوليون تقنياتهم وابتكاراتهم وحلولهم الأكثر تطوراً على صعيد المطارات وصناعة الطيران. وتقول شركة «آر إكس» المنظمة للمعرض: إن أكثر من 6 آلاف من صانعي القرار والمهنيين المتخصصين في صناعة الطيران يتوقع مشاركتهم في الحدث.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي المعرض: «يمثل معرض المطارات فرصة لأصحاب المصلحة في النظام البيئي للطيران في المنطقة للاجتماع والتعاون لترسيخ خريطة طريق لمستقبل يرتكز على الابتكار والاستدامة. لقد قدمت دبي من خلال هذا المعرض منصة بينية ممتازة للأعمال على مدى العقدين الماضيين، وظلت قوة دافعة لهذه الصناعة. ويمثل هذا المعرض السنوي مركزاً للابتكار ومنصة لأصحاب المصلحة للتوافق بشكل كامل مع المتطلبات الإقليمية واتجاهات الصناعة الناشئة ورؤية القيادة الرامية إلى ضمان أن تحتفظ المنطقة بمكانتها الرائدة، وأن تعزز النمو والاستثمار والابتكار في مجال الطيران».

ويشارك في المعرض 2024 أكثر من 200 عارض من أكثر من 20 دولة و6 أجنحة دولية وأكثر من 150 مشترياً، فضلاً عن عقد أكثر من 3500 اجتماع ضمن برنامج تواصل الأعمال. وسيلقي المعرض الضوء على 4 منصات للتواصل وتبادل المعرفة، وهي مسار الابتكار، وساحة المطار المستدامة، ومنطقة الشركات الناشئة، والشباب في الطيران، وذلك إلى جانب عدد مماثل من الفعاليات التي يتم تنظيمها بالتزامن مع أعمال المعرض، وهي منتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران، ومؤتمر أمن المطارات - الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية.

ويشارك في مؤتمرات المعرض أكثر من 60 متحدثاً للتداول حول موضوعات متنوعة على صعيد صناعة الطيران، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وبلوك تشين، والاستدامة في المطارات، وتجربة المسافرين، والمناولة الأرضية، وأمن المطارات، وإدارة الحركة الجوية، حيث سيكون هناك أكثر من 30 جلسة نقاش ضمن المؤتمرات المختلفة. وتدعم المعرض: هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مطارات دبي ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وطيران الإمارات والمجموعة، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي.

ومن المتوقع أن تصل حركة المسافرين في كافة أنحاء العالم إلى 19.3 مليار عام 2041 و23.9 مليار في عام 2050، وأن تنمو حركة المسافرين الدولية إلى 4.4 مليار مسافر دولي، وأن تصل حركة الطائرات إلى 111.6 مليون حركة عام 2026.