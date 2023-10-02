شكرا لقرائتكم خبر عن «دوكاب» تنتج كابلات بطول 10 مليارات متر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «دوكاب» إنتاجها كابلات يتجاوز طولها 10 مليارات متر منذ بداية 2023 وحتى اليوم، وتنفيذها 30 عقداً رئيسياً بقطاع النفط والغاز، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023.

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «تتوافر منتجات المجموعة في 55 دولة حول العالم، فيما تدعم «مشروع 300 مليار»، لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم عام 2031».

وأكد المطوع أن مشاركة دوكاب في (أديبك) 2023، فرصة لتسليط الضوء على منتجاتها وحلولها المتكاملة وخبرتها الطويلة في المجال، كونها شريكاً فاعلاً في دعم المنتج المحلي بقيمة مضافه بلغت نسبتها 93.7%.

وتعمل دوكاب حالياً على العديد من العقود الكبرى، بما في ذلك توريد كابلات الجهد العالي والجهد المتوسط والجهد المنخفض والموصلات الهوائية للمشاريع المرتبطة بشركة أدنوك في أبو ظبي، و«سامسونج»، وبو حصا، وغيرها العديد.

وتعرض دوكاب في أديبك مجموعتها من الكابلات المقاومة للمواد الهيدروكربونية والمغلفة بالرصاص والمطاطية للأعمال البحرية والمقاومة للهب وللطاقة الشمسية والنووية عالمية الأداء والمعتمدة عالمياً.