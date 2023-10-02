شكرا لقرائتكم خبر عن آركابيتا تتخارج من «وايست هارمونيكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يمثل بيع وايست هارمونيكس إحدى أكثر صفقات تخارج آركابيتا نجاحاً حتى اليوم وتجسد مدى قوة استراتيجيتنا الاستثمارية نمت الإيرادات السنوية لشركة وايست هارمونيكس بحوالي أربعة أضعاف لتصل إلى 400 مليون دولار أمريكي على مدى فترة الاحتفاظ بالاستثمار التي امتدت ثلاث سنوات ونصف أعلنت شركة الاستثمارات البديلة العالمية آركابيتا قروب هولدنغز ليميتد (آركابيتا)، إتمام تنفيذ صفقة تخارجها من شركة وايست هارمونيكس («الشركة»)، وهي شركة حلول تقنية متطورة لإدارة النفايات، إلى شركة كيتر إنفايرونمنتال سيستمز Keter Environmental Systems، وهي شركة رائدة متخصصة في إعادة تدوير وإدارة النفايات، مدعومة من شركة إدارة الأصول البديلة العالمية الرائدة .TPG

ويأتي التخارج من «وايست هارمونيكس» بعد فترة احتفاظ بالاستثمار امتدت حوالي ثلاث سنوات ونصف، تضاعفت خلالها إيرادات الشركة أربع مرات لتصل حالياً إلى 400 مليون دولار أمريكي. وقد عملت آركابيتا خلال هذه الفترة بالتنسيق الوثيق مع فريق إدارة «وايست هارمونيكس» في تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لتحقيق النمو، ومنها بيع منتجات وخدمات الشركة المختلفة إلى العملاء الحاليين، والاستفادة من انتشار الشركة الواسع في الولايات المتحدة وهو ما ساهم في زيادة الحصة السوقية والفوز بقاعدة عملاء إضافية، واجتذاب عملاء جدد. هذا بالإضافة إلى تقديم آركابيتا الدعم لشركة «وايست هارمونيكس» في استكمال أربع صفقات استحواذ استراتيجية، شملت الاستحواذ على مجموعة تاليسمارك، وشركة كونتليجانت، وشركة ميريديان أليانس بارتنرز، وشركة نيوماركت وايست سوليوشنز.

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عاطف احمد عبد الملك الرئيس التنفيذي لمجموعة اركابيتا

إلى جانب ذلك، طوّرت وايست هارمونيكس تحت إشراف آركابيتا شبكة تضم أكثر من 5.000 متعهد خدمات في أكثر من 25.000 موقع في أمريكا الشمالية، وقد أصبحت اليوم الشريك المفضل والمختار للعديد من الشركات الكبرى الإقليمية والوطنية والعالمية. وتأتي صفقة التخارج الناجحة من «وايست هارمونيكس» لتؤكد مدى فعالية استراتيجية عمل آركابيتا وتركيزها على اختيار الشركات التي تتميز بإمكانيات كبيرة والقادرة على تحقيق معدلات نمو عالية.

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مارتن تان، الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة آركابيتا

هذا وسوف تتوحّد «وايست هارمونيكس» مع شركة «كيتر إنفايرونمنتال سيرفسز»، وهي شركة متخصصة في إعادة تدوير وإدارة النفايات كانت شــركة تي بي جي جروث TPG Growth قد استحوذت عليها في عام 2021. وسوف تستفيد الشركة الموحّدة من تفضيلات العملاء المتغيرة، بما في ذلك مركزية تأمين المشتريات، والتركيز على نوعية الخدمات، والتشعّب المتزايد لعمليات إدارة النفايات.

وتعليقاً على هذه الصفقة، قال عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: «تعد وايست هارمونيكس إحدى أكثر صفقات التخارج نجاحاً التي أبرمتها آركابيتا حتى اليوم، وتثبت مدى صحة استراتيجيتنا الاستثمارية التي تتركز على الاستحواذ على شركات تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في قطاعات دفاعية وتمتاز بإمكانيات نمو عالية، ونحن سعداء بما قدمناه من دعم لشركة «وايست هارمونيكس» خلال مسيرة تطويرها وفخورون بما أنجزناه من خلال هذه الشراكة».

وقال مارتن تان، الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة آركابيتا: «لمسنا مدى الحاجة المتزايدة إلى حلول إدارة النفايات الأعلى كفاءة في الأداء والتكاليف، وهي فجوة في السوق استطعنا تحديدها عند شرائنا لشركة وايست هارمونيكس في عام 2019، والتي تمكنت بدعم من آركابيتا من أداء دور أساسي في تسريع التحوّل نحو استخدام حلول إدارة النفايات ذات التكلفة المثلى من خلال شبكتها الضخمة من المتعهدين. وسوف نواصل السعي إلى الاستحواذ على شركات تتميز بنماذج أعمالها غير كثيفة الموجودات وباعتمادها على التكنولوجيا المتطورة وتحقيقها لتدفقات نقدية عالية وقدرتها على التوسع في أسواق عديدة».

ومن جهته، قال مايكل هيس، الرئيس التنفيذي لشركة وايست هارمونيكس: «لقد كانت آركابيتا شريكاً استراتيجياً قوياً في دعمها لتطوير أعمالنا وتسريع نمونا إلى مستويات فاقت كل التوقعات، وقد وضعنا رؤية واضحة لمواصلة مسيرة نمونا، وأود شخصياً التعبير عن خالص امتناني للثقة التي حظينا بها من قبل مساهمينا، متطلعاً إلى مواصلة تحسين القيمة المضافة التي تقدمها الشركة لتسهيل حصول عملائنا في جميع أنحاء العالم على حلول إدارة النفايات ذات النوعية العالية بتكلفة مثلى».