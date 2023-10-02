شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن استئناف ضخ النفط من كردستان العراق هذا الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت تركيا، الاثنين: «إن خط أنابيب النفط العراقي الذي توقف عن العمل في مارس/ آذار، بسبب خلافات معقدة حول المدفوعات على صلة بإقليم كردستان العراق، سيستأنف ضخ الخام هذا الأسبوع». وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضات لبغداد، بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية. واعترضت أنقرة على القرار وطالبت من جانبها بالحصول على تعويضات.

كانت المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي تصدر ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط الخام يومياً قبل إغلاق خط الأنابيب. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أمام منتدى «أديبك» للطاقة في أبوظبي: «إن الخلاف تمت تسويته وسنبدأ بتشغيل (خط الأنابيب) هذا الأسبوع»، من دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق. وقالت تركيا في وقت سابق إنها تجري إصلاحات في القسم الخاص بها من الربطة النفطية في أعقاب الزلزال المدمر في فبراير/شباط.

ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي اتفاقهما النفطي المؤقت في إبريل/ نيسان. ويشير الاتفاق إلى إنهاء تصدير النفط على نحو مستقل من قبل حكومة إقليم كردستان في شمال العراق. (رويترز)