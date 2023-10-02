شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يستعد لإصدار أول سندات خضراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني كلف بنوكا بترتيب اتصالات مع مستثمرين عالميين، الاثنين، بينما يستعد لإصدار سندات خضراء لأول مرة. وعين البنك كل من بنك أبوظبي التجاري، وبي.إن.بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش.إس.بي.سي، وآي.إن.جي، وبنك ستاندرد تشارترد مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين للإصدار. كما سيعمل إتش.إس.بي.سي وآي.إن.جي وكيلين مشتركين لهيكلة الاستدامة. وقال بنك الإمارات دبي الوطني: «إنه يعتزم إصدار سندات خضراء غير مضمونة مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات، ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار حسب ظروف السوق». (رويترز)