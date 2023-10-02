شكرا لقرائتكم خبر عن «داماك» تعتزم الاقتراض بالدولار عبر إصدار صكوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، الاثنين، أن «شركة داماك للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً، عينت بنوكاً لبيع صكوك مقومة بالدولار لأجل 3.5 سنة».

واختير كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال و«إتش.إس.بي.سي» و«جيه.بي مورجان»، كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين، في حين سيعمل «بنك أبوظبي التجاري» وبنك «دبي الإسلامي» وبنك «أبوظبي الأول» ومجموعة «جي.إف.إتش» المالية وبنك المشرق أيضاً كمديرين مشتركين للدفاتر.

وأظهرت وثيقة مصرفية أن «البنوك سترتب سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين الاثنين، يعقبها إصدار سندات إسلامية بحجم قياسي إذا سمحت ظروف السوق بذلك». (رويترز)