شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج «أوبك» من النفط يرتفع للشهر الثاني بدعم من نيجيريا وإيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر، الاثنين، مسح أجرته «رويترز» أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول بدعم من ارتفاع إنتاج نيجيريا وإيران رغم استمرار السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع في خفض الإنتاج لدعم السوق.

وأظهر المسح أن أوبك ضخت الشهر الماضي 27.73 مليون برميل يومياً، بزيادة 120 ألف برميل يومياً عن أغسطس/آب. وارتفع الإنتاج في أغسطس/آب للمرة الأولى منذ فبراير/شباط.

نيجيريا

وقادت نيجيريا زيادة إنتاج النفط في سبتمبر/أيلول، رغم ما تعانيه من سرقة الخام وانعدام الأمن في الإقليم المنتج للنفط. كما ضخت إيران، التي تزيد الإمدادات رغم العقوبات الأمريكية، المزيد من المعروض ووصل الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ عام 2018.

ووجد المسح أن «إنتاج أعضاء أوبك العشرة الخاضعين لاتفاقات أوبك+ لخفض الإمدادات ارتفع بمقدار 80 ألف برميل يومياً». وظلت السعودية وأعضاء آخرون من الخليج ملتزمين بقوة بالتخفيضات المتفق عليها والتخفيضات الطوعية الإضافية.

(رويترز)