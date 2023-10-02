شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي المؤقت لـ«بي.بي»: استراتيجية الشركة باقية على مسارها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «بي.بي»، الاثنين: «إن استراتيجية شركة الطاقة لا تزال على المسار الصحيح بعد الاستقالة المفاجئة لبرنارد لوني من المنصب الشهر الماضي». وقال في جلسة ضمن مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي: «لقد وضعنا تحديثاً للاستراتيجية في فبراير قبل سبعة شهور. هذه استراتيجية أقرها فريق الإدارة وأيدها مجلس الإدارة. رحيل شخص واحد لا يغير الاستراتيجية».

وأعلنت الشركة في سبتمبر الماضي، أن «الرئيس التنفيذي برنارد لوني استقال من منصبه بعد أقل من أربع سنوات من توليه المهام، بسبب فشله في الكشف بشكل كامل عن تفاصيل العلاقات الشخصية السابقة مع زملائه». (رويترز)