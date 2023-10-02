شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء شركات نفط يدعون إلى وضع متوازن للأسعار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الإيطالية «إيني»، الاثنين: «إن هناك حاجة إلى وضع متوازن لأسعار النفط». وقال ديسكالزي خلال جلسة في مؤتمر «أديبك» للطاقة في أبوظبي: «نحتاج إلى سعر يسمح لنا بالاستثمار، ونحتاج إلى سعر لا يشق على المستهلكين، وإلا فستقل القدرة على الإنفاق وتتضرر السوق. لذلك نحن بحاجة إلى وضع متوازن». من جهته، قال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة «شل»: «إن الشركة ليس لديها خطط لتغيير الاتجاه الاستراتيجي لها». وأضاف خلال جلسة ضمن المؤتمر: «في نهاية المطاف، يحتاج المساهمون إلى اتخاذ قرار حول ما إذا كانت خيارات الطاقة منخفضة الكربون التي نطرحها أمامهم قابلة للاستثمار، ونحتاج نحن إلى أن نكون قادرين على تغطية كلفة رأس المال لدينا، وتحقيق عائد لمساهمينا». (رويترز)