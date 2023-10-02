شكرا لقرائتكم خبر عن بارتفاع 31.6%.. 7.14 مليار ريال التمويل العقاري السكني للأفراد في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بلغ في شهر أغسطس الماضي نحو 7.142 مليار ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 31.6%، مقارنة بـ 5.425 مليار ريال في شهر يوليو 2023.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما»، أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد انخفض على أساس سنوي بنسبة 43.8%، في أغسطس 2023، مقارنة بـ 12.697 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

الفلل تستحوذ على 70%

بحسب النشرة فإن الفلل استحوذت على 69.5% من إجمالي التمويل العقاري للأفراد، لتبلغ 4.967 مليار ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 27.5%، مقارنة بـ 3.897 مليار ريال في شهر يوليو من العام الحالي، بينما انخفض على أساس سنوي بنسبة 42.3%.

ووفقا للنشرة فإن الشقق استحوذت على 24.9% من إجمالي التمويل العقاري للأفراد، مسجلة 1.776 مليار ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 44.9%، مقارنة بـ 1.226 مليار ريال في شهر يوليو 2023، بينما انخفض بنسبة 50.9% على أساس سنوي.

وأفادت بأن الأراضي استحوذت على 5.6% من إجمالي التمويل العقاري للأفراد مسجلة 399 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 32.6%، مقارنة بـ 301 مليون ريال في شهر يوليو الماضي، بينما انخفضت بنسبة 15.5% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي عدد عقود التمويل العقاري السكني للأفراد في شهر أغسطس الماضي نحو 9054 عقدا، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 28.3%، بينما انخفض بنسبة بنسبة 44.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 16255 عقدا.