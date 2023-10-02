شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح المستثمرين عند التداول في أسواق الأسهم عالية المخاطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواجه المستثمرون حيرة في الحكم على الأسهم الجيدة من العادية حين دخولهم سوق تداول الأوراق المالية لأول مرة كما يواجه المتمرسون أيضا حيرة في الحكم على السهم المتداول بإعادة التداول والاستمرار أم الانسحاب والاكتفاء بالأرباح المحققة. في هذا السياق، يطالب الخبراء المعنين بأسواق الأسهم في مكان بالعالم بالنظر أولا في الأمر بعد صدور النتائج وبخاصة التقارير ربع السنوية، كما يقول الخبير في سوق الأسهم جيم كريمر خلال حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

لعبة الأرباح

طالب جيم كريمر المستثمرين بعدم القيام بأي تحركات كبيرة للأسهم مباشرة قبل التقرير الفصلي للشركة. وقال كريمر: ”لا يجب أن تحاول ممارسة لعبة الأرباح، بمعنى عدم تداول الأسهم على أساس ما تتوقعه من أرقامها الفصلية”. أضاف ″لقد أصبح الأمر صعبًا للغاية. أعتقد أنه من المنطقي الانتظار حتى ترى النتائج ربع سنوية، ثم تصدر حكمًا بمجرد أن تعرف كل الحقائق".

فرص للشراء

دلل كريمر على نصيحته بشركة "ميكرون" صانعة الرقائق، كمثال على أهمية الانتظار وتقييم الأرباح قبل الشراء أو البيع. أصدرت الشركة تقريرها الفصلي في وقت سابق قبل أيام، حيث تجاوزت الإيرادات توقعات المحللين في وول ستريت. ومع ذلك، أصدرت ميكرون أيضًا توقعات أرباح أضعف من المتوقع مما أدى إلى انخفاض أسهمها.ورأى كريمر في هذا الانخفاض لشركة "ميكرون" فرصة شراء، قائلاً إنه لا ينبغي للمستثمرين ”استقراء الاتجاه الهبوطي تجاه السهم نفسه”.

لا تخاطر قبل النتائج

واعترف كريمر بأن هناك بعض الحالات التي قد لا يتمكن فيها المرء من اتخاذ خطوات حتى بعد صدور التقرير. لكنه قال إن هذا ليس عذرا للتداول على أساس توقعات الأرباح. وقال: "هناك ما يكفي من الأسهم بحيث لا تحتاج إلى المخاطرة للتخمين .فقط انتظر النتائج وانتظر المكالمة الجماعية واكتشف الأمر من هناك".

وقت الاستثمار المناسب

ووفق هذا وبصرف النظر عن سهم شركة ميكرون، فيجب أن تكون مستعداً وقت شراء سهم ما إلى إمكانية تراجعه بنسبة 50% أو أكثر فهذه فرصة للشراء بأسعار أقل مع توقعات بارتفاع سهم الشركة ذات السمعة الجيدة لأن السهم سيرتفع في وقت لاحق.

فكر على المدى البعيد

قال أستاذ المالية في كلية هايدر للأعمال بجامعة كريتون في أوماها، روبرت جونسون: "إذا كانت هناك صفة واحدة تحتاجها للاستثمار فهي الصبر". ويحتاج الاستثمار في سوق الأسهم إلى الصبر والاستعانة بقراءة المؤشرات المستمرة والأدوات الأخرى في ذلك فهذه فكرة أثبتت فعاليتها على مر السنين. ركز على ما تقتنيه على الأجل الطويل وعدم المضاربة على الأسعار بشكل عشوائي.

الاستثمار بناء على خبرة

لا ينصح بالاستثمار دون خبرة أو معرفة جيدة بالسوق على الأقل فلا تستثمر أبداً في عمل لا يمكنك فهمه أو لا تعرفه فأنت لا ترمي أموالك على الأرض. وعليك أن تتعلم كيفية تقييم الأعمال ومعرفة الشركات التي تقع ضمن دائرة اختصاصك وتلك الموجودة خارجها، ولا يعني ذلك بالضرورة أن تكون خبيراً في كل شركة.

ركز على الشركات الجيدة

يجب التركيز على الشركات التي لديها نموذج عمل جيد ومستدام على مدى فترة طويلة جداً من الزمن.

استعن بالوسطاء

لا يستغني الكثيرون من المتداولين حتى الكبار منهم عن وسطاء الأسهم، لكن لا يجب التسليم بشكل مطلق لهم فأحيانا إذا ما كان هنالك خبرة الاعتماد عليها أحيانا.