شكرا لقرائتكم خبر عن 86 % من الشركات تخطط لنقل مزيد من البيانات للحوسبة السحابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي أن 86% من الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط تخطط لنقل المزيد من البيانات للحوسبة السحابية بسبب الزيادة في الطلب على الخدمات الرقمية وحلول تكنولوجيات المعلومات الفعالة من حيث التكلفة والقابلة للتوسع والتطور.

وأضاف التقرير أن الحوسبة السحابية تظهر كأحد العوامل الأساسية التي تسهم في تغيير أنشطة الأعمال والشركات حول العالم؛ إذ شهدت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا زيادة كبيرة في الاعتماد على التقنيات السحابية.

وتابع أن مع توقعات بنمو سوق الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 20.5% في 2023، بحسب شركة البيانات الدولية IDC، أصبحت الاستفادة من قدرات وإمكانيات القدرة على مراقبة ورصد الحوسبة السحابية من الضروريات الهامة للمؤسسات والشركات التي ترغب في مضاعفة إمكانيات البنية التحتية السحابية لديهم.

مراقبة ورصد الحوسبة السحابية

وأضاف أن عندما تنقل المؤسسات عملياتها وتعتمد على تقنيات الحوسبة السحابية، من الضروري بالنسبة لها ضمان الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة الخاصة بالبنية التحتية السحابية.

وبحسب التقرير تتضمن عملية رصد ومراقبة الحوسبة السحابية تجميع وتحليل البيانات من الموارد السحابية، وتقدم هذه العملية رؤى شديدة الأهمية حول كيفية استخدام تلك الموارد وتحديد المحاور التي يُمكن تطوير الأداء وتخفيض التكاليف فيها.

ووفقا للتقرير تواكب دول الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا التوجه، ومع زيادة الاعتماد على التكنولوجيات السحابية، يزداد الطلب على إمكانيات رصد ومتابعة الحوسبة السحابية بشكل كبير.

زيادة الكفاءة

ويقدم رصد ومراقبة الحوسبة السحابية مجموعة من المميزات للشركات في دول الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويساعدها على الارتقاء بالكفاءة وخفض التكاليف.

واقترح التقرير حل سريع للمشاكل، مشيرة إلى أن من الضروري في العالم الرقمي تحديد مشكلات الأداء بسرعة وإصلاحها. ومن خلال رصد ومتابعة الحوسبة السحابية، يُمكن للشركات تحديد المشاكل بسرعة كبيرة، مما يسمح لهم القيام بإجراءات وتدابير تصحيحية قبل أن تؤثر تلك المشكلات على تجارب المستخدمين.

وقال التقرير: يساعد رصد وتحليل الموارد في الوقت الحقيقي الشركات على تحديد الحجم الأمثل للبنية التحتية التي تحتاجها للحد من الخسائر وتقليل النفقات غير الضرورية. وهذه ميزة ضرورية للشركات التي تعتبر إدارة التكاليف التشغيلية أحد أهم الأولويات القصوى.

تهديدات الأمن الإلكتروني

وأوضح أن تهديدات الأمن الإلكتروني تعد أحد أهم المخاوف حول العالم، ولا تشكل دول الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا استثناء لهذا. ويساعد رصد ومراقبة الحوسبة السحابية المؤسسات والشركات من اكتشاف أي أطر غير معتادة في الشبكات الخاصة بها مما يساعدها في تحديد وتجنب أي هجمات إلكترونية محتملة قبل أن تتسبب في أي أضرار بالغة.

وتابع أن الالتزام بقواعد ومعايير القطاع أحد الضروريات الهامة للشركات التي تعمل في دول الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويساعد رصد الحوسبة السحابية على كتابة التقارير الخاصة بالامتثال بالقواعد مما يضمن أن الشركة تحافظ على المعايير المطلوبة.

ودعا إلى اختيار الأداة المناسبة لرصد ومتابعة الحوسبة السحابية من أجل الاستفادة من فوائدها، مطالبا الشركات بأن تركز على احتياجاتها الفريدة وتضمن أن الأداة التي يتم اختيارها يُمكنها تجميع بيانات شاملة من كافة الموارد السحابية، فيما يجب أن تكون هذه الأداة قادرة على تقديم رؤى قابلة للتنفيذ تدعم المؤسسات والشركات في زيادة الكفاءة وخفض التكاليف.

تحسين أداء المواقع الإلكترونية

وبحسب التقرير يُمكن للشركات في مختلف المجالات الاستفادة من رصد ومتابعة الحوسبة السحابية في العديد من المجالات والقطاعات، فيما يُمكن لشركة تعمل في مجال تجارة التجزئة في منطقتنا تحسين أداء موقعها الالكتروني للتجارة الرقمية من خلال تحديد وحل المشاكل المتعلقة بتحميل الصفحات والمشاكل الأخرى مما يزيد من مستوى رضاء العملاء ويقلل نسبة العملاء الذين يتوقفون عن العمل مع الشركة.

ووفقا للتقرير الصادر عن شركة «كلاوديرا»، يمكن لشركة تعمل في تقديم الخدمات المالية حماية البيانات الحساسة لديها من خلال اكتشاف أنماط حركة المرور غير المعتادة في الشبكة والعمل على منع التهديدات الإلكترونية المحتملة بأسلوب استباقي.

يُعتبر رصد ومتابعة الحوسبة السحابية تقدماً تكنولوجياً هاماً وأحد الضروريات الاستراتيجية للشركات والمؤسسات التي تهدف للازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا السحابية، تلعب الاستفادة من رصد ومتابعة الحوسبة السحابية دوراً حيوياً لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف.